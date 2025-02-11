В Пермском крае скорректируют сроки капремонта в ряде домов

Суд подтвердил законность программы капремонта в Пермском крае. Однако потребуется изменить сроки ремонта ряда домов. Об этом сообщается в telegram-канале краевого минЖКХ.
«Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Пермского краевого суда, отклонив иск о полной отмене программы капремонта. Она была разработана на основе комплексных обследований технического состояния домов и учитывала финансовую устойчивость Фонда капитального ремонта. Однако суд удовлетворил требования по корректировке сроков ремонта отдельных элементов в некоторых домах», — пояснили в ведомстве.
В ближайшее время в программу капремонта внесут необходимые изменения. Жители также имеют возможность корректировать сроки проведения работ по установленной процедуре.
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