В Пермском крае скорректируют сроки капремонта в ряде домов

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Суд отклонил иск об отмене действующей программы капремонта в Пермском крае
Суд отклонил иск об отмене действующей программы капремонта в Пермском крае Фото:

Суд подтвердил законность программы капремонта в Пермском крае. Однако потребуется изменить сроки ремонта ряда домов. Об этом сообщается в telegram-канале краевого минЖКХ.

«Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Пермского краевого суда, отклонив иск о полной отмене программы капремонта. Она была разработана на основе комплексных обследований технического состояния домов и учитывала финансовую устойчивость Фонда капитального ремонта. Однако суд удовлетворил требования по корректировке сроков ремонта отдельных элементов в некоторых домах», — пояснили в ведомстве.

В ближайшее время в программу капремонта внесут необходимые изменения. Жители также имеют возможность корректировать сроки проведения работ по установленной процедуре.

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Суд подтвердил законность программы капремонта в Пермском крае. Однако потребуется изменить сроки ремонта ряда домов. Об этом сообщается в telegram-канале краевого минЖКХ. «Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Пермского краевого суда, отклонив иск о полной отмене программы капремонта. Она была разработана на основе комплексных обследований технического состояния домов и учитывала финансовую устойчивость Фонда капитального ремонта. Однако суд удовлетворил требования по корректировке сроков ремонта отдельных элементов в некоторых домах», — пояснили в ведомстве. В ближайшее время в программу капремонта внесут необходимые изменения. Жители также имеют возможность корректировать сроки проведения работ по установленной процедуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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