Многократный чемпион России по легкой атлетике сел на 3,5 года за кражу

11 февраля 2025 в 19:58 Размер текста - 17 +

Марк Толстихин признан виновным в совершении краж Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы/https://t.me/moscowcourts Многократный чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин приговорен к 3,5 года колонии за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Толстихин получил 3,5 года колонии Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы/https://t.me/moscowcourts Суд Москвы провозгласил приговор многократному чемпиону России по лëгкой атлетике по делу о краже… и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев…» — заявили в суде. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале . Спортсмена признали виновным в совершении двух краж, которые причинили крупный ущерб гражданину РФ. Толстихин будет сидеть в колонии строгого режима, под стражу его взяли прямо в зале суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многократный чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин приговорен к 3,5 года колонии за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Суд Москвы провозгласил приговор многократному чемпиону России по лëгкой атлетике по делу о краже… и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев…» — заявили в суде. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Спортсмена признали виновным в совершении двух краж, которые причинили крупный ущерб гражданину РФ. Толстихин будет сидеть в колонии строгого режима, под стражу его взяли прямо в зале суда.