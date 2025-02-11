Многократный чемпион России по легкой атлетике сел на 3,5 года за кражу

Марк Толстихин признан виновным в совершении кражФото: Суды общей юрисдикции города Москвы/https://t.me/moscowcourts
Многократный чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин приговорен к 3,5 года колонии за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Толстихин получил 3,5 года колонии
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы/https://t.me/moscowcourts
Суд Москвы провозгласил приговор многократному чемпиону России по лëгкой атлетике по делу о краже… и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев…» — заявили в суде. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Спортсмена признали виновным в совершении двух краж, которые причинили крупный ущерб гражданину РФ. Толстихин будет сидеть в колонии строгого режима, под стражу его взяли прямо в зале суда.
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Многократный чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин приговорен к 3,5 года колонии за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Суд Москвы провозгласил приговор многократному чемпиону России по лëгкой атлетике по делу о краже… и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев…» — заявили в суде. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Спортсмена признали виновным в совершении двух краж, которые причинили крупный ущерб гражданину РФ. Толстихин будет сидеть в колонии строгого режима, под стражу его взяли прямо в зале суда.