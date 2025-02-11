Многократный чемпион России по легкой атлетике сел на 3,5 года за кражу

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Марк Толстихин признан виновным в совершении краж Фото:

Многократный чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин приговорен к 3,5 года колонии за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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Толстихин получил 3,5 года колонии
Фото:

Суд Москвы провозгласил приговор многократному чемпиону России по лëгкой атлетике по делу о краже… и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев…» — заявили в суде. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

Спортсмена признали виновным в совершении двух краж, которые причинили крупный ущерб гражданину РФ. Толстихин будет сидеть в колонии строгого режима, под стражу его взяли прямо в зале суда.

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Многократный чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин приговорен к 3,5 года колонии за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Суд Москвы провозгласил приговор многократному чемпиону России по лëгкой атлетике по делу о краже… и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев…» — заявили в суде. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Спортсмена признали виновным в совершении двух краж, которые причинили крупный ущерб гражданину РФ. Толстихин будет сидеть в колонии строгого режима, под стражу его взяли прямо в зале суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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