Гладков рассказал о страшном случае из-за атак полсотни БПЛА по Белгородской области

ВСУ 12 февраля совершили массированную атаку беспилотников по Белгородской области. В результате ударов противника погибла женщина, и еще пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Тяжелый вчера выдался <...> день. Более 50 атак беспилотных летательных аппаратов противника. Пять человек ранены, двое госпитализированы. Произошло самое страшное, что могло произойти — погибла женщина», — заявил Гладков. Он также выразил искренние слова соболезнования семьям и близким погибшей.
Гладков подчеркнул, что власти будут поддерживать пострадавшие семьи. «Единственное, что могу сказать, что мы всегда будем рядом с вами», — добавил он, выражая поддержку всем жителям региона в этот трудный момент.
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