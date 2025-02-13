Гладков рассказал о страшном случае из-за атак полсотни БПЛА по Белгородской области

Гладков: ВСУ 12 февраля более 50 раз атаковали Белгородскую область
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ВСУ совершили 50 атак БПЛА по Белгородской области 12 февраля
ВСУ совершили 50 атак БПЛА по Белгородской области 12 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ 12 февраля совершили массированную атаку беспилотников по Белгородской области. В результате ударов противника погибла женщина, и еще пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Тяжелый вчера выдался <...> день. Более 50 атак беспилотных летательных аппаратов противника. Пять человек ранены, двое госпитализированы. Произошло самое страшное, что могло произойти — погибла женщина», — заявил Гладков. Он также выразил искренние слова соболезнования семьям и близким погибшей.

Гладков подчеркнул, что власти будут поддерживать пострадавшие семьи. «Единственное, что могу сказать, что мы всегда будем рядом с вами», — добавил он, выражая поддержку всем жителям региона в этот трудный момент.

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ВСУ 12 февраля совершили массированную атаку беспилотников по Белгородской области. В результате ударов противника погибла женщина, и еще пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «Тяжелый вчера выдался <...> день. Более 50 атак беспилотных летательных аппаратов противника. Пять человек ранены, двое госпитализированы. Произошло самое страшное, что могло произойти — погибла женщина», — заявил Гладков. Он также выразил искренние слова соболезнования семьям и близким погибшей. Гладков подчеркнул, что власти будут поддерживать пострадавшие семьи. «Единственное, что могу сказать, что мы всегда будем рядом с вами», — добавил он, выражая поддержку всем жителям региона в этот трудный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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