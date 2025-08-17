На Басту подали в суд за моральный вред

Причина подачи в суд и запрашиваемая сумма компенсации не известна, указано в материале
Причина подачи в суд и запрашиваемая сумма компенсации не известна, указано в материале

На рэпера Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко) подали в суд о возмещении сумм морального вреда. Данная поступила на основе официальных судебных документов.

«Истец обратилась в суд с иском к Вакуленко Василию Михайловичу о возмещении сумм морального вреда», — указано в документах. Их приводит РИА Новости. Причина подачи в суд, а также сама сумма компенсации неизвестна.

Суд уже принял решение о возвращении искового заявления, поскольку сведения о месте нахождения Вакуленко не позволяют рассматривать данное дело в данном суде. Об этом сообщает Национальная служба новостей.

