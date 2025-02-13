Серийного маньяка задержали в Магнитогорске спустя семь лет поисков. Видео

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Фигуранта заключен под стражу
Фигуранта заключен под стражу Фото:

Серийного маньяка, который врывался к женщинам в квартиры и насиловал их, задержали в городе Магнитогорске после семи лет поисков. Преступника удалось установить по генотипу близкого родственника, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области.

«По генотипу близкого родственника удалось установить причастного к серии преступлений против половой неприкосновенности и собственности, совершенных более семи лет назад. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Злоумышленник действовал по одной схеме — он врывался в квартиры женщин утром, когда они выходили на работу. После насиловал их и похищал ценности. Преступления совершал в одном микрорайоне Магнитогорска в 2016-2018 года.

Молекулярно-генетическая экспертиза помогла выявить генотип преступника. Всего за семь лет у более чем трех тысяч человек были взяты биологические образцы. В ноябре один из проверяемых оказался близким родственником по линии «ребенок-отец».

После предъявления 51-летнему мужчине неопровержимых доказательств причастности к преступлениям, он дал признательные показания. И признался еще в двух изнасилованиях, о которых следователи не знали.

«Из-за развода с женой была ненависть к женскому полу. Также хотел завладеть деньгами», — рассказал задержанный на допросе.

Фигуранта заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части второй статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством).

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Серийного маньяка, который врывался к женщинам в квартиры и насиловал их, задержали в городе Магнитогорске после семи лет поисков. Преступника удалось установить по генотипу близкого родственника, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. «По генотипу близкого родственника удалось установить причастного к серии преступлений против половой неприкосновенности и собственности, совершенных более семи лет назад. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Злоумышленник действовал по одной схеме — он врывался в квартиры женщин утром, когда они выходили на работу. После насиловал их и похищал ценности. Преступления совершал в одном микрорайоне Магнитогорска в 2016-2018 года. Молекулярно-генетическая экспертиза помогла выявить генотип преступника. Всего за семь лет у более чем трех тысяч человек были взяты биологические образцы. В ноябре один из проверяемых оказался близким родственником по линии «ребенок-отец». После предъявления 51-летнему мужчине неопровержимых доказательств причастности к преступлениям, он дал признательные показания. И признался еще в двух изнасилованиях, о которых следователи не знали. «Из-за развода с женой была ненависть к женскому полу. Также хотел завладеть деньгами», — рассказал задержанный на допросе. Фигуранта заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части второй статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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