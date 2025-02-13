Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении пермской школьницы

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения школьницы в Перми. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«По факту того, что подростки в Перми избили сверстницу, возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю пермского управления СКР Денису Головкину представить доклад о ходе расследования», — пояснили в ведомстве.
Об избиении толпой подростков школьницы стало известно 13 февраля. Происходящее несовершеннолетние снимали на видео, которое впоследствии распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как одна из девушек наносит удары своей ровеснице, а та кричит. В ответ обидчица угрожает задушить девочку.
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