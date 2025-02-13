13 февраля 2025

Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении пермской школьницы

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Александр Бастрыкин выслушает доклад Дениса Головкина
Александр Бастрыкин выслушает доклад Дениса Головкина Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения школьницы в Перми. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«По факту того, что подростки в Перми избили сверстницу, возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю пермского управления СКР Денису Головкину представить доклад о ходе расследования», — пояснили в ведомстве.

Об избиении толпой подростков школьницы стало известно 13 февраля. Происходящее несовершеннолетние снимали на видео, которое впоследствии распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как одна из девушек наносит удары своей ровеснице, а та кричит. В ответ обидчица угрожает задушить девочку.

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения школьницы в Перми. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «По факту того, что подростки в Перми избили сверстницу, возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю пермского управления СКР Денису Головкину представить доклад о ходе расследования», — пояснили в ведомстве. Об избиении толпой подростков школьницы стало известно 13 февраля. Происходящее несовершеннолетние снимали на видео, которое впоследствии распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как одна из девушек наносит удары своей ровеснице, а та кричит. В ответ обидчица угрожает задушить девочку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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