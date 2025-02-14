Компании увеличили количество предложений о стажировках для соискателей в Челябинске. Заметно выросло число вакансий для поваров, упаковщиков и администраторов, которых готовы обучать за заработную плату, рассказали эксперты «Авито Работа».
«Наибольший прирост числа вакансий со стажировками пришелся на профессию повара — их стало больше на 34%. При этом средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию после прохождения стажировки достигает 52 781 рубль в месяц при фиксированном графике», — говорится в исследовании сервиса.
Также чаще стали звать новичков получить опыт в профессии упаковщика, предлагая зарплату 53 653 рубля в месяц. Востребованными оказались стажеры-администраторы, которым готовы платить 57 248 рублей в месяц.
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