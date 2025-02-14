14 февраля 2025

В Челябинске ищут стажеров с зарплатой более 50 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Поварам чаще других предлагают оплачиваемую стажировку в Челябинске
Поварам чаще других предлагают оплачиваемую стажировку в Челябинске Фото:

Компании увеличили количество предложений о стажировках для соискателей в Челябинске. Заметно выросло число вакансий для поваров, упаковщиков и администраторов, которых готовы обучать за заработную плату, рассказали эксперты «Авито Работа».

«Наибольший прирост числа вакансий со стажировками пришелся на профессию повара — их стало больше на 34%. При этом средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию после прохождения стажировки достигает 52 781 рубль в месяц при фиксированном графике», — говорится в исследовании сервиса.

Также чаще стали звать новичков получить опыт в профессии упаковщика, предлагая зарплату 53 653 рубля в месяц. Востребованными оказались стажеры-администраторы, которым готовы платить 57 248 рублей в месяц.

В Челябинской области работодатели стали открывать больше вакансий для людей без опыта, но с желанием обучиться новой профессии
В Челябинской области работодатели стали открывать больше вакансий для людей без опыта, но с желанием обучиться новой профессии
Фото:

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Компании увеличили количество предложений о стажировках для соискателей в Челябинске. Заметно выросло число вакансий для поваров, упаковщиков и администраторов, которых готовы обучать за заработную плату, рассказали эксперты «Авито Работа». «Наибольший прирост числа вакансий со стажировками пришелся на профессию повара — их стало больше на 34%. При этом средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию после прохождения стажировки достигает 52 781 рубль в месяц при фиксированном графике», — говорится в исследовании сервиса. Также чаще стали звать новичков получить опыт в профессии упаковщика, предлагая зарплату 53 653 рубля в месяц. Востребованными оказались стажеры-администраторы, которым готовы платить 57 248 рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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