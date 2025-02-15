Женщину с места ДТП забрала скорая
В районе Эльмаша на улице Шефской автомобиль сбил женщину. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
«Возможно, что ДТП со смертельным исходом. Приехала реанимация. Рядом были двое пьяных», — передает их слова telegram-канал «Дно Исети» и прикладывает видео с места ДТП.
Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД за комментарием. Ответ ожидается.
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