15 февраля 2025

В Екатеринбурге женщину с места ДТП увезли на скорой. Видео

В Екатеринбурге на Эльмаше женщину с места ДТП увезли на скорой
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину с места ДТП забрала скорая
Женщину с места ДТП забрала скорая Фото:

В районе Эльмаша на улице Шефской автомобиль сбил женщину. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

«Возможно, что ДТП со смертельным исходом. Приехала реанимация. Рядом были двое пьяных», — передает их слова telegram-канал «Дно Исети» и прикладывает видео с места ДТП. 

Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД за комментарием. Ответ ожидается.

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В районе Эльмаша на улице Шефской автомобиль сбил женщину. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы. «Возможно, что ДТП со смертельным исходом. Приехала реанимация. Рядом были двое пьяных», — передает их слова telegram-канал «Дно Исети» и прикладывает видео с места ДТП.  Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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