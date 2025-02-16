16 февраля 2025

Губернатор ХМАО Кухарук встретился с добровольцами в военном госпитале

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Глава ХМАО Кухарук встретился в ДНР с добровольцами гумкорпуса
Глава ХМАО Кухарук встретился в ДНР с добровольцами гумкорпуса Фото:

В рамках поездки в ДНР губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил военный клинический госпиталь Министерства обороны РФ, где встретился с добровольцами Гуманитарного добровольческого корпуса. О встрече глава региона рассказал в личном telegram-канале.

«Участники встречи поделились тем, как они пришли к решению отправиться в гуманитарную миссию. Некоторые из них приезжают не в первый раз и уже не представляют свою жизнь без добровольчества. Признаются, что приходится тяжело, но все же очень рады оказать возможную помощь бойцам. Особенно вдохновило то, что среди добровольцев есть студенты югорских вузов и колледжей», — поделился глава региона.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук посетил ДНР в преддверии годовщины освобождения Авдеевки. Там он провел встречу с военнослужащими из округа, передав им технику и медикаменты. 

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В рамках поездки в ДНР губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил военный клинический госпиталь Министерства обороны РФ, где встретился с добровольцами Гуманитарного добровольческого корпуса. О встрече глава региона рассказал в личном telegram-канале. «Участники встречи поделились тем, как они пришли к решению отправиться в гуманитарную миссию. Некоторые из них приезжают не в первый раз и уже не представляют свою жизнь без добровольчества. Признаются, что приходится тяжело, но все же очень рады оказать возможную помощь бойцам. Особенно вдохновило то, что среди добровольцев есть студенты югорских вузов и колледжей», — поделился глава региона. Ранее URA.RU писало, что Кухарук посетил ДНР в преддверии годовщины освобождения Авдеевки. Там он провел встречу с военнослужащими из округа, передав им технику и медикаменты. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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