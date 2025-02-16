Губернатор ХМАО Кухарук лично доставил технику военным в зону СВО

Губернатор Югры Руслан Кухарук встретился с военнослужащими из округа в зоне СВО, передав им вездеходы, дроны, медицинское оборудование и медикаменты, закупленные по заявкам командиров. Об этом он сообщил в личном телеграм-канале.
«Задача — обеспечить бойцов всем необходимым на передовой. Запросы военных корректируются с учетом модернизации вооружения и требований к радиоэлектронным системам», — заявил Кухарук.
Он добавил, что внедренный в конце 2024 года алгоритм опережающих закупок сократил сроки доставки: «Бойцы подтвердили, что работа на опережение помогает». Во время встречи военнослужащие поблагодарили губернатора за помощь и предложили ввести региональные награды. Кухарук пообещал проработать инициативу. На прощание бойцы вручили губернатору голубой берет, полковой флаг и тельняшку, которые займут место в его кабинете.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук посетил ДНР в преддверии годовщины освобождения Авдеевки. Там он провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным и оценил ход ремонтных работ, которыми занимается специалисты из Югры.
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