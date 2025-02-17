«Интерфакс»: власти намерены полностью заблокировать экспорт бензина с марта

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В России хотят ввести полный запрет на экспорт бензина
В России хотят ввести полный запрет на экспорт бензина Фото:

На совещании вице-премьера Александра Новака, посвященном анализу ситуации на рынке нефтепродуктов, обсудят возможность полного запрета на экспорт бензина начиная с марта текущего года. Об этом сообщили «Интерфаксу» несколько источников и подтвердили в аппарате чиновника.

«По словам источников, в ходе совещания планируется рассмотреть вопрос полного запрета на экспорт бензина с марта. В настоящее время запрет на экспорт действует до 28 февраля», — сообщает Интерфакс. Данная мера ограничивает экспорт для тех производителей, которые переработали более 1 млн тонн нефти в 2022 году и работают в рамках межправительственных соглашений по индикативным балансам.

На прошлой неделе Александр Новак выразил своё мнение по этому вопросу, подчеркнув необходимость защиты интересов внутреннего рынка и указав на необходимость тщательного анализа предложения. Он также упомянул о том, что министерство энергетики будет тесно сотрудничать с остальными структурами для проработки данной инициативы.

В то же время, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) активно выступает за временное приостановление экспорта бензина, предлагая обсудить этот вопрос в качестве одной из оперативных мер. По мнению ФАС, такой шаг поможет стабилизировать оптовые цены на бензин в преддверии посевного сезона и будет способствовать обеспечению стабильности на внутреннем рынке.

Ранее в России снизились цены на автомобильный бензин на 12,5%. В период с 21 по 27 января 2025 года в России наблюдалось снижение цен на автомобильный бензин на 12,5%. Об этом сообщала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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На совещании вице-премьера Александра Новака, посвященном анализу ситуации на рынке нефтепродуктов, обсудят возможность полного запрета на экспорт бензина начиная с марта текущего года. Об этом сообщили «Интерфаксу» несколько источников и подтвердили в аппарате чиновника. «По словам источников, в ходе совещания планируется рассмотреть вопрос полного запрета на экспорт бензина с марта. В настоящее время запрет на экспорт действует до 28 февраля», — сообщает Интерфакс. Данная мера ограничивает экспорт для тех производителей, которые переработали более 1 млн тонн нефти в 2022 году и работают в рамках межправительственных соглашений по индикативным балансам. На прошлой неделе Александр Новак выразил своё мнение по этому вопросу, подчеркнув необходимость защиты интересов внутреннего рынка и указав на необходимость тщательного анализа предложения. Он также упомянул о том, что министерство энергетики будет тесно сотрудничать с остальными структурами для проработки данной инициативы. В то же время, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) активно выступает за временное приостановление экспорта бензина, предлагая обсудить этот вопрос в качестве одной из оперативных мер. По мнению ФАС, такой шаг поможет стабилизировать оптовые цены на бензин в преддверии посевного сезона и будет способствовать обеспечению стабильности на внутреннем рынке. Ранее в России снизились цены на автомобильный бензин на 12,5%. В период с 21 по 27 января 2025 года в России наблюдалось снижение цен на автомобильный бензин на 12,5%. Об этом сообщала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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