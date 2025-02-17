Челябинских продавцов незаслуженно обделили зарплатой

В Челябинской области продавцов незаслуженно оставили без высокой зарплаты. Как выяснили аналитики платформы HeadHunter, доходы специалистов низкие несмотря на высокую востребованность.
«Не всегда массовый спрос на специалистов гарантирует им высокие заработки. Пример — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Эти специалисты возглавили топ-20 наиболее востребованных профессий. При этом уровень зарплатных предложений для них составил 43,8 тысячи рублей в среднем, или 73% от медианы предлагаемых зарплат в регионе. Она достигла 68 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в HeadHunter.
Исследование выявило, что в основном специалистам платят в соответствии со спросом на них. Курьеры и сварщики получают доход значительно выше среднего по рынку. Первые в Челябинской области могут зарабатывать 293% от медианной зарплаты (приблизительно 176 тысяч рублей), вторые — 117,5 тысячи.
Среди высокооплачиваемых профессий также находятся токари и фрезеровщики с заработком в размере 155 тысяч рублей, что обеспечило 258% от медианы зарплат в регионе. Достаточно много получают менеджеры по продажам и по работе с клиентами, которых ищут в 8% заявленных резюме. Средние зарплаты, которые предлагают местным менеджерам по продажам, — 72 тысячи рублей. Индикатор на 20% больше медианы предлагаемых зарплат.
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