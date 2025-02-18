«Планировал выколоть глаза»: екатеринбуржец устроил жуткую пытку девушке на первом свидании

Екатеринбуржец изрезал ножом и девушку, пытаясь убить на первом свидании
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Тиран нанес более 20 ударов ножом своей жертве Фото:

В Екатеринбурге неадекват устроил страшнейшие пытки девушке, которая приехала к нему домой на первое свидание. Из-за словесной перепалки мужчина изрезал жертву 20 ударами ножа, глумясь и говоря о планах выколоть ей глаза, а также ампутировать молочные железы. Несмотря на серьезные раны, пострадавшей удалось отбиться от тирана, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Между мужчиной и потерпевшей, находящимися в состоянии опьянения, разгорелся словесный конфликт. Вооружившись кухонным ножом, мужчина нанес потерпевшей в область лица, головы, туловища, верхних и нижних конечностей не менее 20 ударов и воздействий ножом, а также множественные удары руками и ногами. В ходе нанесения телесных повреждений мужчина, глумясь, интересовался, почему последняя не теряет сознание от большой кровопотери, говорил, что планирует выколоть ей после смерти глазные яблоки и ампутировать молочные железы», — пояснили в ведомстве.

Когда жертве удалось добраться до выхода из квартиры, неадекват два раза вонзил нож ей в спину. При этом девушка оставалась в сознании, пытаясь сдерживать кровотечение. В конце концов потерпевшая вооружилась ножом и вонзила его в мужчину. После этого она вызвала на место силовиков и медиков, которые сумели привести ее в чувство.

Преступника задержали и признали виновным в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Гособвинение поддержал лично прокурор Орджоникидзевского района Константин Паначев. Фигуранта отправили в колонию на десять лет с ограничением свободы на один год.

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В Екатеринбурге неадекват устроил страшнейшие пытки девушке, которая приехала к нему домой на первое свидание. Из-за словесной перепалки мужчина изрезал жертву 20 ударами ножа, глумясь и говоря о планах выколоть ей глаза, а также ампутировать молочные железы. Несмотря на серьезные раны, пострадавшей удалось отбиться от тирана, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Между мужчиной и потерпевшей, находящимися в состоянии опьянения, разгорелся словесный конфликт. Вооружившись кухонным ножом, мужчина нанес потерпевшей в область лица, головы, туловища, верхних и нижних конечностей не менее 20 ударов и воздействий ножом, а также множественные удары руками и ногами. В ходе нанесения телесных повреждений мужчина, глумясь, интересовался, почему последняя не теряет сознание от большой кровопотери, говорил, что планирует выколоть ей после смерти глазные яблоки и ампутировать молочные железы», — пояснили в ведомстве. Когда жертве удалось добраться до выхода из квартиры, неадекват два раза вонзил нож ей в спину. При этом девушка оставалась в сознании, пытаясь сдерживать кровотечение. В конце концов потерпевшая вооружилась ножом и вонзила его в мужчину. После этого она вызвала на место силовиков и медиков, которые сумели привести ее в чувство. Преступника задержали и признали виновным в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Гособвинение поддержал лично прокурор Орджоникидзевского района Константин Паначев. Фигуранта отправили в колонию на десять лет с ограничением свободы на один год.
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