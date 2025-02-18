На переговорах призвали США признать, что санкции ударили по ним больше, чем по РФ

Антироссийские санкции ударили по США сильнее, чем по России. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Важно признать, что санкции ударили по США больше, чем по РФ», — заявил Дмитриев. Его слова приводит ТАСС.
В столице Саудовской Аравии начались переговоры между российскими и американскими представителями. Со стороны России в них участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В ходе переговоров они планируют обсудить вопросы по восстановлению двухсторонних отношений и урегулированию украинского конфликта. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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