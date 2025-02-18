В ДТП со скорой помощью в Южноуральске появилась пострадавшая

18 февраля 2025 в 13:01 Размер текста - 17 +

Женщина находилась в карете скорой помощи (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ДТП с участием скорой помощи в Южноуральске Челябинской области появилась пострадавшая. Пожилая женщина находилась внутри кареты скорой и после столкновения машин упала с носилок, сильно ударившись. Об этом сообщили URA.RU родственники бабушки, которые переживают, что виновник аварии может уклониться от ответственности. «Пожилая пациентка в момент ДТП упала с носилок и при падении перевернулась, теперь вся в страшных гематомах. МЧС ее поднимали с пола. Появились проблемы с тазобедренным суставом, сейчас она находится дома в тяжелом состоянии и не может даже поехать на рентген», — рассказали URA.RU родные пострадавшей. Информация о травмах, полученных в результате аварии, зафиксирована в выписном эпикризе бабушки (есть в распоряжении редакции), однако первоначально в ГИБДД сообщали, что пострадавших в этом ДТП нет. Родные начали переживать, что виновник аварии может уклониться от ответственности. По их данным, в автомобиль скорой помощи врезался сотрудник военной полиции. Как уточнили URA.RU в пресс-службе региональной ГИБДД, пострадавшие в этой аварии зафиксированы Госавтоинспекцией. «Вследствие того, что автомобиль скорой помощи получил механические повреждения, на место столкновения прибыл другой экипаж медиков, который доставил пациентку в больницу Троицка. После проведенного в медучреждении обследования врачи диагностировали у женщины травмы от ДТП — ушиб грудной клетки, и назначили амбулаторное лечение. Этот факт зафиксирован Госавтоинспекцией», — подтвердили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного ГИБДД отметили, что авария между автомобилем ЗАЗ и машиной скорой помощи произошла 3 февраля 2025 года в Южноуральске. В момент ДТП в скорой находился пассажир, 78-летняя женщина, которую медики везли в Троицк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ДТП с участием скорой помощи в Южноуральске Челябинской области появилась пострадавшая. Пожилая женщина находилась внутри кареты скорой и после столкновения машин упала с носилок, сильно ударившись. Об этом сообщили URA.RU родственники бабушки, которые переживают, что виновник аварии может уклониться от ответственности. «Пожилая пациентка в момент ДТП упала с носилок и при падении перевернулась, теперь вся в страшных гематомах. МЧС ее поднимали с пола. Появились проблемы с тазобедренным суставом, сейчас она находится дома в тяжелом состоянии и не может даже поехать на рентген», — рассказали URA.RU родные пострадавшей. Информация о травмах, полученных в результате аварии, зафиксирована в выписном эпикризе бабушки (есть в распоряжении редакции), однако первоначально в ГИБДД сообщали, что пострадавших в этом ДТП нет. Родные начали переживать, что виновник аварии может уклониться от ответственности. По их данным, в автомобиль скорой помощи врезался сотрудник военной полиции. Как уточнили URA.RU в пресс-службе региональной ГИБДД, пострадавшие в этой аварии зафиксированы Госавтоинспекцией. «Вследствие того, что автомобиль скорой помощи получил механические повреждения, на место столкновения прибыл другой экипаж медиков, который доставил пациентку в больницу Троицка. После проведенного в медучреждении обследования врачи диагностировали у женщины травмы от ДТП — ушиб грудной клетки, и назначили амбулаторное лечение. Этот факт зафиксирован Госавтоинспекцией», — подтвердили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного ГИБДД отметили, что авария между автомобилем ЗАЗ и машиной скорой помощи произошла 3 февраля 2025 года в Южноуральске. В момент ДТП в скорой находился пассажир, 78-летняя женщина, которую медики везли в Троицк.