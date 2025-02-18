В Перми разводом заканчивается порядка 65 браков из 100

В Перми распадаются 65 из 100 браков. Об этом сообщила на профильном думском комитете начальник управления ЗАГС Перми Светлана Бердникова, отвечая на вопрос председателя комитета Василия Кузнецова.
Кузнецов спросил, сколько браков в Перми заканчиваются разводом. Бердникова ответила ему, что 65 из 100. «Представьте себе, из сотни пар, которые заключили брак, больше половины тех, кто в ближайшее время расторгнет его. Достаточно удручающая статистика, поэтому надо показывать примеры, что можно вместе и 70 лет прожить», — заявил Кузнецов.
Согласно информации на сайте комитета ЗАГС Пермского края, в 2024 году в краевой столице вступили в брак 7 815 пар. На развод подали 5 327 семей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!