В Перми разводом заканчивается порядка 65 браков из 100

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В 2024 году в Перми развелись 5 327 пар
В 2024 году в Перми развелись 5 327 пар Фото:

В Перми распадаются 65 из 100 браков. Об этом сообщила на профильном думском комитете начальник управления ЗАГС Перми Светлана Бердникова, отвечая на вопрос председателя комитета Василия Кузнецова.

Кузнецов спросил, сколько браков в Перми заканчиваются разводом. Бердникова ответила ему, что 65 из 100. «Представьте себе, из сотни пар, которые заключили брак, больше половины тех, кто в ближайшее время расторгнет его. Достаточно удручающая статистика, поэтому надо показывать примеры, что можно вместе и 70 лет прожить», — заявил Кузнецов.

Согласно информации на сайте комитета ЗАГС Пермского края, в 2024 году в краевой столице вступили в брак 7 815 пар. На развод подали 5 327 семей. 

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В Перми распадаются 65 из 100 браков. Об этом сообщила на профильном думском комитете начальник управления ЗАГС Перми Светлана Бердникова, отвечая на вопрос председателя комитета Василия Кузнецова. Кузнецов спросил, сколько браков в Перми заканчиваются разводом. Бердникова ответила ему, что 65 из 100. «Представьте себе, из сотни пар, которые заключили брак, больше половины тех, кто в ближайшее время расторгнет его. Достаточно удручающая статистика, поэтому надо показывать примеры, что можно вместе и 70 лет прожить», — заявил Кузнецов. Согласно информации на сайте комитета ЗАГС Пермского края, в 2024 году в краевой столице вступили в брак 7 815 пар. На развод подали 5 327 семей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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