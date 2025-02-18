Пермские депутаты предлагают временно продавать транспортные карты в автобусах

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Переходный период предлагают предусмотреть для пассажиров, которые платят наличными
Переходный период предлагают предусмотреть для пассажиров, которые платят наличными Фото:

Депутаты Пермской гордумы предложили департаменту транспорта временно продавать транспортные карты в автобусах. Они полагают, что это даст возможность пассажирам привыкнуть к переходу на безналичную оплату проезда.

«Вы рассматриваете вариант реализовывать транспортные карты в общественном транспорте? Кто-то действительно всегда платил наличными, даже не знает, где приобрести или по какой-то причине у него заблокирована банковская карта. Может, предусмотрены какие-нибудь акции, например, первое время вручать транспортную карту на несколько поездок с указанием, где купить билет в дальнейшем?» — поинтересовался депутат Тимофей Чащихин.

Идею коллеги поддержал депутат, глава транспортного предприятия ООО «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов. «Пообщался с пассажирами в транспорте, информации им катастрофически не хватает. Рассмотрите, пожалуйста, временный переходный период на размещение транспортных карт в автобусе. Человек может забыть, всякое бывает, нужно, чтобы была у него эта возможность», — пояснил он.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае отменят оплату проезда в общественном транспорте наличными. Разовые билеты можно будет купить в пунктах продажи транспортных карт, отделениях «Почты России», бизнес- и торговых центрах, на автовокзале и железнодорожных вокзалах.

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Депутаты Пермской гордумы предложили департаменту транспорта временно продавать транспортные карты в автобусах. Они полагают, что это даст возможность пассажирам привыкнуть к переходу на безналичную оплату проезда. «Вы рассматриваете вариант реализовывать транспортные карты в общественном транспорте? Кто-то действительно всегда платил наличными, даже не знает, где приобрести или по какой-то причине у него заблокирована банковская карта. Может, предусмотрены какие-нибудь акции, например, первое время вручать транспортную карту на несколько поездок с указанием, где купить билет в дальнейшем?» — поинтересовался депутат Тимофей Чащихин. Идею коллеги поддержал депутат, глава транспортного предприятия ООО «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов. «Пообщался с пассажирами в транспорте, информации им катастрофически не хватает. Рассмотрите, пожалуйста, временный переходный период на размещение транспортных карт в автобусе. Человек может забыть, всякое бывает, нужно, чтобы была у него эта возможность», — пояснил он. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае отменят оплату проезда в общественном транспорте наличными. Разовые билеты можно будет купить в пунктах продажи транспортных карт, отделениях «Почты России», бизнес- и торговых центрах, на автовокзале и железнодорожных вокзалах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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