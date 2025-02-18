Пермские депутаты предлагают временно продавать транспортные карты в автобусах

Депутаты Пермской гордумы предложили департаменту транспорта временно продавать транспортные карты в автобусах. Они полагают, что это даст возможность пассажирам привыкнуть к переходу на безналичную оплату проезда.
«Вы рассматриваете вариант реализовывать транспортные карты в общественном транспорте? Кто-то действительно всегда платил наличными, даже не знает, где приобрести или по какой-то причине у него заблокирована банковская карта. Может, предусмотрены какие-нибудь акции, например, первое время вручать транспортную карту на несколько поездок с указанием, где купить билет в дальнейшем?» — поинтересовался депутат Тимофей Чащихин.
Идею коллеги поддержал депутат, глава транспортного предприятия ООО «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов. «Пообщался с пассажирами в транспорте, информации им катастрофически не хватает. Рассмотрите, пожалуйста, временный переходный период на размещение транспортных карт в автобусе. Человек может забыть, всякое бывает, нужно, чтобы была у него эта возможность», — пояснил он.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае отменят оплату проезда в общественном транспорте наличными. Разовые билеты можно будет купить в пунктах продажи транспортных карт, отделениях «Почты России», бизнес- и торговых центрах, на автовокзале и железнодорожных вокзалах.
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