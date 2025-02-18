Пермскую чиновницу осудили за выдачу липовых свидетельств

Несколько лет ветеринарно-санитарный эксперт Пермской станции по борьбе с болезнями животных незаконно оформляла документы. Эти сертификаты нужны для убоя скота и продажи мяса в магазинах. Экс-чиновница приговорена к реальному сроку наказания, сообщается в пресс-релизе Краснокамского городского суда.
«С 2017 по 2023 год ветеринарно-санитарный эксперт ГБУВПК „Пермская СББЖ“ за деньги „выдавала“ местным предпринимателям и фермерам необходимые бумаги для убоя скота и продажи мяса, не проводя обязательные проверки. Чиновница оформляла документацию через специальную базу ветеринарного контроля „Меркурий“. При этом скот забивали где угодно, без участия эксперта, а клеймение партии производилось ею позже, в любом подходящем месте. Вся схема работала по предоплате и „по звонку“, что было очень удобно для каждой из сторон», — рассказали в пресс-службе суда.
Уточняется, что 17 февраля 2025 года суд признал ее виновной в совершении 17 преступлений, включая служебный подлог и получение взяток в крупном и особо крупном размере. Ей назначили 6 лет лишения свободы и штраф в 4 миллиона рублей, а также запрет на работу в ветеринарии на 10 лет. Отбывание наказания в колонии общего режима отсрочили до достижения 14 лет сына подсудимой. Приговор пока не вступил в силу.
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