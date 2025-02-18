Рассвет в Перми (архивное фото)
Астроном Сергей Полищук стал свидетелем яркого солнечного события в Перми. На рассвете 19 февраля он снял на фото световой столб, исходящий от солнца.
«Световой столб на восходе Солнца. Фото сделано в Перми 19 февраля в 08:50 по местному времени», — подписал Полищук фотографию, которую опубликовал на странице своего астрономического клуба «Телескоп».
Ранее Полищук рассказывал, что пермяки с 25 по 28 февраля могут стать свидетелями редкого астрономического события — «Великого парада планет». Оно происходит раз в 170 лет.
Рассвет в Перми
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!