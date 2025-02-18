18 февраля 2025

Астроном в Перми снял мощный световой столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рассвет в Перми (архивное фото)
Рассвет в Перми (архивное фото) Фото:

Астроном Сергей Полищук стал свидетелем яркого солнечного события в Перми. На рассвете 19 февраля он снял на фото световой столб, исходящий от солнца.

«Световой столб на восходе Солнца. Фото сделано в Перми 19 февраля в 08:50 по местному времени», — подписал Полищук фотографию, которую опубликовал на странице своего астрономического клуба «Телескоп».

Ранее Полищук рассказывал, что пермяки с 25 по 28 февраля могут стать свидетелями редкого астрономического события — «Великого парада планет». Оно происходит раз в 170 лет.

Рассвет в Перми
Рассвет в Перми
Фото:

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Астроном Сергей Полищук стал свидетелем яркого солнечного события в Перми. На рассвете 19 февраля он снял на фото световой столб, исходящий от солнца. «Световой столб на восходе Солнца. Фото сделано в Перми 19 февраля в 08:50 по местному времени», — подписал Полищук фотографию, которую опубликовал на странице своего астрономического клуба «Телескоп». Ранее Полищук рассказывал, что пермяки с 25 по 28 февраля могут стать свидетелями редкого астрономического события — «Великого парада планет». Оно происходит раз в 170 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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