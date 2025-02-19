«Многих отсеяли за пьянки»: водитель автобуса рассказал о массовых увольнениях в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на водителей автобусов №48 (перевозчик — «Форт-Транс») перекладывают работу кондукторов, а за новые обязанности не доплачивают. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал водитель Юрий (имя изменено).
«Сложилась следующая ситуация: мой постоянный кондуктор уволилась перед Новым годом, хороший был кондуктор, мы нормально работали. Перед новогодними [праздниками] все стабильно выходили на линию, а потом потихоньку начали увольняться: кто запил, кто по другим причинам. Но многих отсеяли за пьянки, а нормальных не осталось», — посетовал Юрий. По его словам, штат кондукторов сейчас укомплектован лишь наполовину, некоторых перебросили работать на 74-й маршрут, а оставшиеся перешли работать на частные автобусы.
Юрий работает водителем больше 40 лет, а на автобус №48 пришел восемь лет назад. Всего на маршруте в две смены работают около 30 водителей, кондукторов на всех не хватает. По словам мужчины, кондукторов пытались выводить на линии, но их приходилось упрашивать выйти с выходных.
«Мы [с другими водителями] радеем за свой маршрут, никто не отказывается от дополнительной работы, но она должна быть оплачена. Одна смена у кондукторов стоит 4000 рублей, я как водитель за 15 дней получаю 120 тысяч рублей, а если бы мне доплачивали за то, что я провожу оплату, мою автобус, объявляю остановки? Это было бы нормально и честно, потому что я делаю чужую и свою работу», — пожаловался мужчина.
На днях, как рассказал Юрий, с водителями и кондукторами было проведено собрание. Там он и спросил о доплате за работу. «Мне ответили: „Вам доплатит государство!“ Руководство там заключило контракты, что мы возим пассажиров, а „город“ перечисляет зарплату и прочее. И вот когда эти доплаты будут и будут ли? Непонятно».
«Форт-Транс» занимается обслуживанием следующих автобусных маршрутов: № 44, 48, 053, 74, 92. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к перевозчику, там пообещали ответить позднее.
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