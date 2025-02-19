Не пришедший на приговор челябинский топ-налоговик нашелся: он с отцом на СВО

Замначальника контрольно-аналитического отдела ИФНС России по Советскому району Челябинска Дмитрий Жабреев, и его отец Сергей, не пришедшие на приговор по делу о коррупции, разглашении налоговой тайны и посредничестве и объявленные в розыск, нашлись. Как сообщил URA.RU адвокат Юлия Максимова, они убыли на фронт.
«Они убыли в военную часть для прохождения службы по контракту», — сообщила URA.RU адвокат. По ее словам, суду были предоставлены все документы.
Постановление же об объявлении мужчин в розыск, по словам адвоката, отменено. Ситуация произошла из-за того, что воинской частью в суд был предоставлен не весь перечень документов. Сейчас все бумаги суд получил, местоположение Жабреевых ему известно.
Приговор Жабреевым вынесли 17 февраля. В ходе процесса гособвинению удалось доказать, что глава семейства подыскивал для сына, работающего в налоговой, клиентов, готовых купить информацию. За определенную сумму тот предоставлял им секретные налоговые сведения.
Отсутствие обвиняемых во время оглашения приговора не смутило суд: наказание было назначено. Жабреев-младший получил семь с половиной лет колонии строгого режима, его отец — пять с половиной лет колонии общего режима. Также мужчинам присудили штраф в размере 2 млн 250 тысяч рублей и запретили занимать должности, связанные с выполнением организационных распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе.
Решение уйти на СВО спасло Жабреевых от колонии. В случае успешного прохождения службы им погасят судимость.
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