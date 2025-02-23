23 февраля 2025

Самолет из Екатеринбурга совершил экстренную посадку из-за непогоды

Рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Сочи приземлился в Минеральных Водах
© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет состоялся днем 23 февраля
Вылет состоялся днем 23 февраля Фото:

Рейс «Аэрофлота» SU-2919 из Екатеринбурга в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий пришлось приземлиться в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Сочи (сильный боковой ветер) и в целях обеспечения безопасности полетов „Аэрофлот“ вынужден скорректировать расписание ряда рейсов», — говорится в их telegram-канале.

Самолет в Сочи вылетел из Екатеринбурга в 14:55 23 февраля. Как позже сообщили пассажиры рейса, самолет кружил над морем час, и, так и не сумев приземлиться, улетел на аэродром города Минеральные воды. С таким же столкнулось еще пять самолетов из Москвы и Самары. Остальные рейсы в Сочи задерживаются.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.

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Рейс «Аэрофлота» SU-2919 из Екатеринбурга в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий пришлось приземлиться в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. «В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Сочи (сильный боковой ветер) и в целях обеспечения безопасности полетов „Аэрофлот“ вынужден скорректировать расписание ряда рейсов», — говорится в их telegram-канале. Самолет в Сочи вылетел из Екатеринбурга в 14:55 23 февраля. Как позже сообщили пассажиры рейса, самолет кружил над морем час, и, так и не сумев приземлиться, улетел на аэродром города Минеральные воды. С таким же столкнулось еще пять самолетов из Москвы и Самары. Остальные рейсы в Сочи задерживаются. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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