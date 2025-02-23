Екатеринбурженка бросила вызов мужчинам ради 10 млн рублей. Видео

Татарченкова из «Выжить в Самарканде» прошла испытание наравне с мужчинами

24 февраля 2025 в 13:15 Размер текста - 17 +

Ангелина Татарченкова предпочла проявить силу, чем ходить на ходулях Фото предоставлено телеканалом ТНТ В новом выпуске шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» екатеринбурженка Ангелина Татарченкова проявила себя как самая сильная девушка. Участнице пришлось передвигать тяжелый ящик с камнями наравне с мужчинами, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. В последнем выпуске звездная и народная команда объединились: теперь каждый участник будет выступать сам за себя, а не за коллектив. В новом испытании Ангелина оказалась в паре с актером и комиком Артемом Калайджяном — они стали единственным союзом, где вместе выступали звезда и «народник». На состязании участникам нужно было преодолеть дистанцию 40 метров навстречу друг другу. Один из героев идет на ходулях, другой — несет ящик с камнями. После распределения Ангелина оказалась единственной девушкой, которая передвигала такой тяжелый ящик. «У меня самое слабое — это координация. Я часто падаю. Зачем рисковать? Я точно не подведу Артема. Тем более я борюсь за себя, я не хочу пойти на испытание на вылет», — поделилась уралочка. Несмотря на хрупкость девушки, она пришла к финалу третьей, обогнав трех других парней. «Я не знаю, как Ангелина это сделала! Она мощь! Она молодец», — заявил ее напарник Артем Калайджян. При этом комик не смог добраться до конечной точки, но екатеринбурженка спасла его от вылета, показав хороший результат. Ангелина Татарченкова ранее участвовала в первом сезоне «Выжить в Дубае». В этот раз девушка решила повторно испытать себя и побороться за 10 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новом выпуске шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» екатеринбурженка Ангелина Татарченкова проявила себя как самая сильная девушка. Участнице пришлось передвигать тяжелый ящик с камнями наравне с мужчинами, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. В последнем выпуске звездная и народная команда объединились: теперь каждый участник будет выступать сам за себя, а не за коллектив. В новом испытании Ангелина оказалась в паре с актером и комиком Артемом Калайджяном — они стали единственным союзом, где вместе выступали звезда и «народник». На состязании участникам нужно было преодолеть дистанцию 40 метров навстречу друг другу. Один из героев идет на ходулях, другой — несет ящик с камнями. После распределения Ангелина оказалась единственной девушкой, которая передвигала такой тяжелый ящик. «У меня самое слабое — это координация. Я часто падаю. Зачем рисковать? Я точно не подведу Артема. Тем более я борюсь за себя, я не хочу пойти на испытание на вылет», — поделилась уралочка. Несмотря на хрупкость девушки, она пришла к финалу третьей, обогнав трех других парней. «Я не знаю, как Ангелина это сделала! Она мощь! Она молодец», — заявил ее напарник Артем Калайджян. При этом комик не смог добраться до конечной точки, но екатеринбурженка спасла его от вылета, показав хороший результат. Ангелина Татарченкова ранее участвовала в первом сезоне «Выжить в Дубае». В этот раз девушка решила повторно испытать себя и побороться за 10 млн рублей.