23 февраля 2025

Назначен новый начальник управления образования Златоуста

© Служба новостей «URA.RU»
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Станислав Рогов возглавил управление образования Златоуста
Станислав Рогов возглавил управление образования Златоуста Фото:

В Златоусте появился руководитель образования вместо занявшего пост замминистра Антона Туманова. Как URA.RU заявили в пресс-службе мэрии, ведомство возглавил Станислав Рогов.

«Управление образования возглавил Станислав Рогов. На посту начальника он сменил Антона Туманова, перешедшего на работу в министерство образования региона», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.

До своего назначения Рогов работал заместителем директора по учебно-производственной работе Златоустовского техникума технологий и экономики. Руководитель отвечал за реализацию проекта «Профессионалитет» и взаимодействие учебного заведения с производственными площадками, школами и детскими садами по ранней профориентации. С ними он вел работу в рамках проектов «Мы в темпе» и «Профессионалы юных». В техникуме URA.RU охарактеризовали Рогова как деятельного и эффективного сотрудника.

Туманов в августе 2024 года претендовал на мэрское кресло в Златоусте. Однако затем его карьера сделала другой поворот. Туманов перешел в минобр, где стал курировать работу учреждений общего образования. 

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В Златоусте появился руководитель образования вместо занявшего пост замминистра Антона Туманова. Как URA.RU заявили в пресс-службе мэрии, ведомство возглавил Станислав Рогов. «Управление образования возглавил Станислав Рогов. На посту начальника он сменил Антона Туманова, перешедшего на работу в министерство образования региона», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии. До своего назначения Рогов работал заместителем директора по учебно-производственной работе Златоустовского техникума технологий и экономики. Руководитель отвечал за реализацию проекта «Профессионалитет» и взаимодействие учебного заведения с производственными площадками, школами и детскими садами по ранней профориентации. С ними он вел работу в рамках проектов «Мы в темпе» и «Профессионалы юных». В техникуме URA.RU охарактеризовали Рогова как деятельного и эффективного сотрудника. Туманов в августе 2024 года претендовал на мэрское кресло в Златоусте. Однако затем его карьера сделала другой поворот. Туманов перешел в минобр, где стал курировать работу учреждений общего образования. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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