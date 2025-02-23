Назначен новый начальник управления образования Златоуста

В Златоусте появился руководитель образования вместо занявшего пост замминистра Антона Туманова. Как URA.RU заявили в пресс-службе мэрии, ведомство возглавил Станислав Рогов.
«Управление образования возглавил Станислав Рогов. На посту начальника он сменил Антона Туманова, перешедшего на работу в министерство образования региона», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.
До своего назначения Рогов работал заместителем директора по учебно-производственной работе Златоустовского техникума технологий и экономики. Руководитель отвечал за реализацию проекта «Профессионалитет» и взаимодействие учебного заведения с производственными площадками, школами и детскими садами по ранней профориентации. С ними он вел работу в рамках проектов «Мы в темпе» и «Профессионалы юных». В техникуме URA.RU охарактеризовали Рогова как деятельного и эффективного сотрудника.
Туманов в августе 2024 года претендовал на мэрское кресло в Златоусте. Однако затем его карьера сделала другой поворот. Туманов перешел в минобр, где стал курировать работу учреждений общего образования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!