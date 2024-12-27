Претендент на пост мэра Златоуста станет замом челябинского министра образования

Антон Туманов, претендовавший в 2024 году на пост главы Златоуста, назначен заместителем министра образования Челябинской области. Соответствующий документ 27 декабря опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Туманова Антона Геннадьевича заместителем министра образования и науки Челябинской области с 9 января 2025 года», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Алексеем Текслером. Испытательный срок у Туманова продлится три месяца.
Туманов ранее возглавлял городское управление образования в Златоусте и претендовал на пост главы города в 2024 году. Депутаты горсобрания 22 августа избрали на этот пост Олега Решетникова, сообщил URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров.
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