Участникам культурного забега в Перми дадут бетонную медаль и завтрак на финише

В Перми каждому участнику забега «РУТС» пообещали выдать медаль из бетона вместе с завтраком. По данным организаторов, массовые старты состоятся в разных городах страны. Но именно в прикамской столице пройдет главный спортивный фестиваль.
«Этот забег — не соревнование на скорость, а возможность в комфортном темпе насладиться красотой города и атмосферой белых ночей. Каждый финишер получит уникальную медаль из бетона и завтрак настоящего бегуна», — указано на официальном сайте события. Пермь превратится в площадку для бегового фестиваля 13 июня.
Маршрутов в этому году будет два. Дистанция большого — порядка 10 км, малого — около пяти. Забеги по традиции продут по знаковым местам. Организаторы для каждого города записывает уникальный аудиогид, рассказывающий про интересные локации.
Сколько придется заплатить за участие еще не известно. Регистрацию планируют открыть в марте.
«РУТС» называют спутником Пермского марафона. URA.RU писало ранее, что желающие пробежаться в сентябре по центру города уже сейчас могут купить себе билет. Мэр Перми Эдуард Соснин сообщал, что в этом году на марафоне ожидается рекордное количество участников — 20 тысяч человек.
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