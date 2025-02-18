Стартовала распродажа слотов на Пермский марафон

Организаторы VIII Пермского марафона открыли регистрацию участников. Желающие пробежаться в сентябре по центру города уже сейчас могут купить себе билет. Стоят они от 400 рублей для детей до 21 тысячи рублей для команд. Пока на сайте марафона действуют скидки, слот можно выкупить гораздо дешевле.
«6 сентября в рамках марафона пройдет детский забег, принять участие в нем смогут дети до 10 лет. Также в этот день состоится забег на 2025 метров, посвященный новому статусу Перми — „Молодежная столица России-2025“. 7 сентября опытные спортсмены и любители бега смогут преодолеть четыре традиционные дистанции на выбор: 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Кроме того, пройдет эстафета „Экиден“, где ожидается 100 команд-участников», — говорится на сайте мэрии Перми.
Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что в этом году на марафоне ожидается рекордное количество участников — 20 тысяч человек. О призовом фонде марафона пока не сообщается. В 2024 году он составил 3,2 миллиона рублей.
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