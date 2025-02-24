Житель Омска пытался ввезти в ХМАО более 30 килограммов наркотиков

В ХМАО у жителя Омска изъяли более 30 килограммов наркотиков. Мужчину задержали у автозаправки на трассе Сургут — Лянтор, сообщили в УМВД России по ХМАО.
«Противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками ГУНК МВД России и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО — Югре. Мужчина был задержан в начале февраля текущего года во время перевозки почти 31 кг гашиша и чуть более 3 кг марихуаны. Его поимка произошла в Сургутском районе у автозаправки, расположенной на 15 километре автодороги Сургут — Лянтор», — гласит информация на сайте ведомства.
Запрещенные вещества сотрудники полиции обнаружили в тайнике внутри автомобиля омича. На мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 4-5 ст. 228.1 ( Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО экс-полицейские попали в тюрьму за торговлю наркотиками. Двое сотрудников полиции продавали запрещенные вещества через интернет и разместили более 10 «тайников-закладок». Их приговорили к 12 и 14 годам колонии
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