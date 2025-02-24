Вынесли новый приговор по делу опекунши Наумовой, убившей ребенка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге осудили экс-заведующую детсада Гилеву, куда ходил Далер Бобиев

25 февраля 2025 в 09:46 Размер текста - 17 +

Анна Гилева видела на Далере следы побоев, но молчала об этом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Чкаловский райсуд Екатеринбурга признал виновной в халатности бывшую заведующую детского сада №546 Анну Гилеву. По версии следствия, руководитель закрывала глаза на побои шестилетнего Далера Бобиева, который проживал с опекуном Вероникой Наумовой. «Гилевой назначили два года лишения свободы. Но суд заменил наказание на принудительные работы на два года с удержанием 15% в доход государства», — сказали URA.RU в свердловской прокуратуре. По данным свердловского СК, в августе 2022-го Гилева видела на теле ребенка следы побоев, но не сообщила об этом ни в органы системы профилактики, ни в управление соцполитики. Также она никому не сообщила, что с января по декабрь 2022 года Далер не ходил в садик более 200 дней. Из-за этого опека не заинтересовалась условиями проживания Бобиева в приемной семье и не забрала его у Наумовой, которая, по версии следствия, и убила его. Суд над Вероникой еще идет. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чкаловский райсуд Екатеринбурга признал виновной в халатности бывшую заведующую детского сада №546 Анну Гилеву. По версии следствия, руководитель закрывала глаза на побои шестилетнего Далера Бобиева, который проживал с опекуном Вероникой Наумовой. «Гилевой назначили два года лишения свободы. Но суд заменил наказание на принудительные работы на два года с удержанием 15% в доход государства», — сказали URA.RU в свердловской прокуратуре. По данным свердловского СК, в августе 2022-го Гилева видела на теле ребенка следы побоев, но не сообщила об этом ни в органы системы профилактики, ни в управление соцполитики. Также она никому не сообщила, что с января по декабрь 2022 года Далер не ходил в садик более 200 дней. Из-за этого опека не заинтересовалась условиями проживания Бобиева в приемной семье и не забрала его у Наумовой, которая, по версии следствия, и убила его. Суд над Вероникой еще идет. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.