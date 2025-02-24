24 февраля 2025

Вынесли новый приговор по делу опекунши Наумовой, убившей ребенка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге осудили экс-заведующую детсада Гилеву, куда ходил Далер Бобиев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Анне Гилевой в Ленинском районном суде. Екатеринбург, гилева анна
Анна Гилева видела на Далере следы побоев, но молчала об этом Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Чкаловский райсуд Екатеринбурга признал виновной в халатности бывшую заведующую детского сада №546 Анну Гилеву. По версии следствия, руководитель закрывала глаза на побои шестилетнего Далера Бобиева, который проживал с опекуном Вероникой Наумовой.

«Гилевой назначили два года лишения свободы. Но суд заменил наказание на принудительные работы на два года с удержанием 15% в доход государства», — сказали URA.RU в свердловской прокуратуре.

По данным свердловского СК, в августе 2022-го Гилева видела на теле ребенка следы побоев, но не сообщила об этом ни в органы системы профилактики, ни в управление соцполитики. Также она никому не сообщила, что с января по декабрь 2022 года Далер не ходил в садик более 200 дней. Из-за этого опека не заинтересовалась условиями проживания Бобиева в приемной семье и не забрала его у Наумовой, которая, по версии следствия, и убила его. Суд над Вероникой еще идет. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чкаловский райсуд Екатеринбурга признал виновной в халатности бывшую заведующую детского сада №546 Анну Гилеву. По версии следствия, руководитель закрывала глаза на побои шестилетнего Далера Бобиева, который проживал с опекуном Вероникой Наумовой. «Гилевой назначили два года лишения свободы. Но суд заменил наказание на принудительные работы на два года с удержанием 15% в доход государства», — сказали URA.RU в свердловской прокуратуре. По данным свердловского СК, в августе 2022-го Гилева видела на теле ребенка следы побоев, но не сообщила об этом ни в органы системы профилактики, ни в управление соцполитики. Также она никому не сообщила, что с января по декабрь 2022 года Далер не ходил в садик более 200 дней. Из-за этого опека не заинтересовалась условиями проживания Бобиева в приемной семье и не забрала его у Наумовой, которая, по версии следствия, и убила его. Суд над Вероникой еще идет. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...