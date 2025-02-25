Замгенпрокурора РФ Зайцев встретился с челябинским губернатором Текслером

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер провели рабочую встречу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В ходе встречи обсуждались итоги визита генерального прокурора РФ Игоря Краснова в Челябинскую область в ноябре 2024 года, а также вопросы взаимодействия областных властей и прокуратуры. Главным приоритетом Сергей Зайцев обозначил решение вопросов в сфере ЖКХ», — сообщили в telegram-канале правительства.
Текслер отметил, что в этом году на развитие ЖКХ направлено более 12 миллиардов рублей из различных источников финансирования, что на четверть превышает объем прошлого года. Кроме того, продолжится работа с федеральным центром по привлечению дополнительных источников. Будет проводиться работа по снижению аварийности, значительно увеличится объем замены ветхих труб.
Также Текслер и Зайцев обсудили вопросы, связанные с предстоящим весенним паводком. Текслер сообщил, что на гидротехнических сооружениях проводятся необходимые работы.
На особом контроле работа с участниками специальной военной операции и членами их семей. Текслер подчеркнул, что ведется работа над беззаявительным получением ими всех льгот и мер поддержки. Зайцев призвал к объединению усилий в решении задачи обеспечения прав участников спецоперации и их семей.
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