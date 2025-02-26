На новом фестивале в Пермском крае лошадей будут кропить святой водой

В селе Куштомак Еловского округа Пермского края возрождают старинный праздник, который всегда отмечали до революции 1917 года — День святых Фрола и Лавра. В 21 веке в селе из этой традиции решили сделать туристический бренд и организовали фестиваль «Фролов день». Один из главных обрядов дня — окропление лошадей святой водой.
«Составляющими фестиваля станут: праздничная обедня в Храме Вознесения Господня, церковный обряд окропления лошадей святой водой в благодарность за летний труд и для ограждения их от болезней, а также другие обрядовые элементы. Гостей фестиваля ждут мастер-классы по традиционным для Куштомака ремеслам — лозоплетение, обработка шерсти, вышивка по крупной канве», — рассказывается на сайте министерства по туризму Пермского края.
Гостей фестиваля ждет также концертная программа из песен, собранных фольклористами на территории Еловского округа. По задумке организаторов, на празднике реконструируют куштомаковский праздничный обед 1864 года. Его описание нашлось в газете «Пермские губернские ведомости»: «рыбий» пирог, четыре вида щей, разного рода яичницы, «колобок, сваренный в масле», чай из самовара. Также к фестивалю испекут особое печенье в форме лошадей и подков. Отмечается «Фролов день» во второй половине августа.
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