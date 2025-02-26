Под Екатеринбургом перекрыли Челябинский тракт

Дорожники ограничили движение на трассе М-5 «Урал» возле Сысерти Свердловской области на время уборки снежного вала. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«На 170-м километре трассы ведутся дорожные работы по уборке снежного вала вдоль барьерного ограждения. Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе», — следует из поста в telegram-канале компании.
Водителей призвали заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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