Под Екатеринбургом перекрыли Челябинский тракт

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Ограничения ввели с самого утра
Ограничения ввели с самого утра Фото:

Дорожники ограничили движение на трассе М-5 «Урал» возле Сысерти Свердловской области на время уборки снежного вала. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«На 170-м километре трассы ведутся дорожные работы по уборке снежного вала вдоль барьерного ограждения. Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе», — следует из поста в telegram-канале компании.

Водителей призвали заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.

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Дорожники ограничили движение на трассе М-5 «Урал» возле Сысерти Свердловской области на время уборки снежного вала. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На 170-м километре трассы ведутся дорожные работы по уборке снежного вала вдоль барьерного ограждения. Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе», — следует из поста в telegram-канале компании. Водителей призвали заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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