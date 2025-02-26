26 февраля 2025

В Перми расцвели ледяные цветы. Фото

Реки Перми покрылись кристаллами
© Служба новостей «URA.RU»
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Красивые кристаллы можно найти на пермских речках
Красивые кристаллы можно найти на пермских речках Фото:

В Перми на малых реках расцвели ледяные цветы — причудливые кристаллические образования над водой. Увидеть их можно на Егошихе и Данилихе. Фотографиями природного явления поделились сотрудники МКУ «Городское зеленое строительство».

«Для образования причудливых кристаллов нужен очень тонкий лед, полный штиль и быстрое охлаждение воздуха. При таких условиях на льду, у самой его поверхности, образуется слой воздуха, перенасыщенный влагой. Водяные микрокапельки при резком охлаждении кристаллизуются и опускаются на лед. Такие цветы вырастают очень быстро — за несколько секунд длина лепестка может достигнуть 10 сантиметров», — говорится на странице «ГорЗеленСтроя» в соцсети «ВКонтакте».

В учреждении предупреждают, что, гуляя по экологическим тропам в долинах малых рек, надо быть аккуратным. Смотреть на ледяные цветы лучше на расстоянии — на лет выходить опасно.

Кристаллы образуются на тонком льду
Кристаллы образуются на тонком льду
Фото:
Цветы образуют целые поляны
Цветы образуют целые поляны
Фото:

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В Перми на малых реках расцвели ледяные цветы — причудливые кристаллические образования над водой. Увидеть их можно на Егошихе и Данилихе. Фотографиями природного явления поделились сотрудники МКУ «Городское зеленое строительство». «Для образования причудливых кристаллов нужен очень тонкий лед, полный штиль и быстрое охлаждение воздуха. При таких условиях на льду, у самой его поверхности, образуется слой воздуха, перенасыщенный влагой. Водяные микрокапельки при резком охлаждении кристаллизуются и опускаются на лед. Такие цветы вырастают очень быстро — за несколько секунд длина лепестка может достигнуть 10 сантиметров», — говорится на странице «ГорЗеленСтроя» в соцсети «ВКонтакте». В учреждении предупреждают, что, гуляя по экологическим тропам в долинах малых рек, надо быть аккуратным. Смотреть на ледяные цветы лучше на расстоянии — на лет выходить опасно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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