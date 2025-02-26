В Перми на малых реках расцвели ледяные цветы — причудливые кристаллические образования над водой. Увидеть их можно на Егошихе и Данилихе. Фотографиями природного явления поделились сотрудники МКУ «Городское зеленое строительство».
«Для образования причудливых кристаллов нужен очень тонкий лед, полный штиль и быстрое охлаждение воздуха. При таких условиях на льду, у самой его поверхности, образуется слой воздуха, перенасыщенный влагой. Водяные микрокапельки при резком охлаждении кристаллизуются и опускаются на лед. Такие цветы вырастают очень быстро — за несколько секунд длина лепестка может достигнуть 10 сантиметров», — говорится на странице «ГорЗеленСтроя» в соцсети «ВКонтакте».
В учреждении предупреждают, что, гуляя по экологическим тропам в долинах малых рек, надо быть аккуратным. Смотреть на ледяные цветы лучше на расстоянии — на лет выходить опасно.
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