Пермяки обнаружили непонятную живность в упаковке сока. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка неприятно удивилась после покупки сока
Пермячка неприятно удивилась после покупки сока Фото:

Жители Березников Пермского края пожаловались на то, что купили в «Магните» сок, в котором оказалась непонятная живность. Фотографии неудачной покупки были опубликованы в сообществе «Черный список — Березники».

«Такие существа живут в коробочках из-под сока! Пожалуйста, пробуйте на вкус любую продукцию, прежде чем давать детям», — написала местная жительница в сообществе.

Она отметила, что отнесла упаковку с соком обратно в «Магнит». Ей заменили сок на другую упаковку, но по словам женщины, вкус в замененной упаковке сока был еще хуже. При этом на фото видно, что сок годности товара в норме. URA.RU направило запрос в пресс-службу сети магазинов «Магнит», ответ ожидается.

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Жители Березников Пермского края пожаловались на то, что купили в «Магните» сок, в котором оказалась непонятная живность. Фотографии неудачной покупки были опубликованы в сообществе «Черный список — Березники». «Такие существа живут в коробочках из-под сока! Пожалуйста, пробуйте на вкус любую продукцию, прежде чем давать детям», — написала местная жительница в сообществе. Она отметила, что отнесла упаковку с соком обратно в «Магнит». Ей заменили сок на другую упаковку, но по словам женщины, вкус в замененной упаковке сока был еще хуже. При этом на фото видно, что сок годности товара в норме. URA.RU направило запрос в пресс-службу сети магазинов «Магнит», ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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