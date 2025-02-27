Жители Березников Пермского края пожаловались на то, что купили в «Магните» сок, в котором оказалась непонятная живность. Фотографии неудачной покупки были опубликованы в сообществе «Черный список — Березники».
«Такие существа живут в коробочках из-под сока! Пожалуйста, пробуйте на вкус любую продукцию, прежде чем давать детям», — написала местная жительница в сообществе.
Она отметила, что отнесла упаковку с соком обратно в «Магнит». Ей заменили сок на другую упаковку, но по словам женщины, вкус в замененной упаковке сока был еще хуже. При этом на фото видно, что сок годности товара в норме. URA.RU направило запрос в пресс-службу сети магазинов «Магнит», ответ ожидается.
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