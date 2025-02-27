Полицейские не дали выпившему пермяку улететь на вахту в Новосибирск

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские задержали выпившего пермяка в аэропорту
Полицейские задержали выпившего пермяка в аэропорту Фото:

Житель Перми, ожидавший рейса в аэропорту международного аэропорта «Большое Савино» не смог улететь на вахту в Новосибирск из-за полицейских. Стражи порядка задержали 45-летнего мужчину за то, что он имел «явные признаки опьянения» и «неопрятный внешний вид». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

«26 февраля в ходе несения службы полицейскими в аэропорту города Пермь был задержан 45-летний мужчина, который имел явные признаки опьянения, шаткую походку и неопрятный внешний вид. Стражи порядка доставили нарушителя в линейное отделение, где установили его личность. Им оказался ранее не имевший проблем с законом житель Ильинского округа. Доставленного направили на освидетельствование, в результате которого состояние опьянения пермяка подтвердилось», — рассказали в ведомстве.

Пермяк признался, что «не рассчитал с алкоголем» по пути в аэропорт. В отношении мужчины составили протокол по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

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Житель Перми, ожидавший рейса в аэропорту международного аэропорта «Большое Савино» не смог улететь на вахту в Новосибирск из-за полицейских. Стражи порядка задержали 45-летнего мужчину за то, что он имел «явные признаки опьянения» и «неопрятный внешний вид». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе транспортной полиции. «26 февраля в ходе несения службы полицейскими в аэропорту города Пермь был задержан 45-летний мужчина, который имел явные признаки опьянения, шаткую походку и неопрятный внешний вид. Стражи порядка доставили нарушителя в линейное отделение, где установили его личность. Им оказался ранее не имевший проблем с законом житель Ильинского округа. Доставленного направили на освидетельствование, в результате которого состояние опьянения пермяка подтвердилось», — рассказали в ведомстве. Пермяк признался, что «не рассчитал с алкоголем» по пути в аэропорт. В отношении мужчины составили протокол по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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