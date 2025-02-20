20 февраля 2025

В ХМАО увеличат поток туристов к 2030 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристический поток вырастет на треть
Туристический поток вырастет на треть Фото:

Власти ХМАО собираются довести туристический поток через пять лет до 1,7 миллиона человек в год благодаря реновации гостиниц, созданию новых маршрутов и баз отдыха. Об этом сообщил директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов.

«По прогнозным данным, туристский поток в Югру в 2025 году составит 1 миллион 340,3 тысяч человек, к 2030 году ожидается 1 миллион 710,6 тысяч человек», — передает слова Гамузова ТАСС. Глава департамента сообщил, что совместно с туристическим бизнесом проводится работа над развитием туристской инфраструктуры: проходит реновация существующих гостиниц, модернизация их номерного фонда и создание новых туристских объектов.

По словам главы департамента, в 2023 году турпоток в регионе впервые преодолел отметку в миллион человек и составил 1 миллион 215,7 тысячи туристов, а в 2024 году эта цифра увеличилась еще на 5%. «Туризм в регионе не скован рамками сезонности, всегда имеется разнообразный отдых — от совершенно необычной гастрономии и красочных фестивалей до экспедиционных туров на собачьих упряжках», — объяснил Гамузов.

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Власти ХМАО собираются довести туристический поток через пять лет до 1,7 миллиона человек в год благодаря реновации гостиниц, созданию новых маршрутов и баз отдыха. Об этом сообщил директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов. «По прогнозным данным, туристский поток в Югру в 2025 году составит 1 миллион 340,3 тысяч человек, к 2030 году ожидается 1 миллион 710,6 тысяч человек», — передает слова Гамузова ТАСС. Глава департамента сообщил, что совместно с туристическим бизнесом проводится работа над развитием туристской инфраструктуры: проходит реновация существующих гостиниц, модернизация их номерного фонда и создание новых туристских объектов. По словам главы департамента, в 2023 году турпоток в регионе впервые преодолел отметку в миллион человек и составил 1 миллион 215,7 тысячи туристов, а в 2024 году эта цифра увеличилась еще на 5%. «Туризм в регионе не скован рамками сезонности, всегда имеется разнообразный отдых — от совершенно необычной гастрономии и красочных фестивалей до экспедиционных туров на собачьих упряжках», — объяснил Гамузов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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