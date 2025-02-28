Российские военные взяли под контроль курскую деревню Новую Сорочину, а также уничтожили за сутки на курском направлении свыше 240 украинских бойцов. Кроме того, ВС РФ уже почти вплотную подошли к границам Днепропетровской области. Помимо этого, Великобритания не желает и никогда не желала, чтобы США отправляли свои войска на Украину, а украинский лидер Владимир Зеленский подготовил для американского главы Дональда Трампа ловушку, связанную с редкоземельными металлами. Главное о спецоперации — в материале URA.RU.
ВС РФ освободили Новую Сорочину в Курской области
Российские силы освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, под управление российских военных перешли также Погребки, Орловка и Никольский. Освобождение Новой Сорочины позволяет ВС РФ приблизиться к Малой Локне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
В курском пограничье уничтожено более 240 боевиков ВСУ
На курском направлении за последние сутки было уничтожено более 240 украинских военнослужащих, рассказали в Минобороны. Кроме того, российские подразделения ликвидировали один бронетранспортер, 12 боевых бронемашин и 22 автомобиля, а также четыре артиллерийские установки, включая САУ «Богдана». Было уничтожено шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и одна радиолокационная станция радиоэлектронной разведки. В дополнение к этому, были ликвидированы семь пунктов управления БПЛА и три склада с боеприпасами. Один украинский военнослужащий добровольно сдался в плен.
Армия РФ почти вплотную подошла к Днепропетровской области
На участке Южно-Донецкого направления фронта российские военные подступили почти к самым границам Днепропетровской области, однако украинские войска продолжают оказывать сопротивление, несмотря на сложности с ротацией и поставками. Об этом URA.RU сообщил военно-политический аналитик Ян Гагин.
По его словам, без помощи Запада Киеву было бы трудно поддерживать боевые действия на текущем уровне. Основную роль в поддержании боеспособности ВСУ играют поставки оружия, финансовые инвестиции и логистическая поддержка со стороны США и их союзников. Гагин также напомнил, что цели спецоперации, такие как денацификация и демилитаризация Украины, до сих пор не достигнуты.
Уничтожен железобетонный командный пункт ВСУ под Красноармейском
Расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» успешно уничтожил железобетонный командный пункт украинских вооруженных сил на красноармейском направлении, пишет «Пятый канал». Удар по объекту был нанесен фугасными осколочными снарядами с открытой огневой позиции.
Подобные действия способствовали облегчению наступательных операций штурмовых групп и привели к существенному нарушению координации и управления подразделениями украинской стороны. Это, в свою очередь, увеличило тактическое преимущество российских войск на данном направлении.
ВСУ отказались выполнять приказ командования под Красноармейском
Украинские военные отказались исполнять приказ о переносе вещей в район Красноармейска (Покровска), который регулярно подвергается обстрелам. Во время перехвата радиосвязи между командным пунктом и пехотными подразделениями ВСУ была зафиксирована коммуникация между командиром с позывным Албан и его подчиненным, известным как Астра. Албан приказал Астре организовать доставку солдат для переноса грузов, на что последний ответил отказом, объяснив это тем, что в зоне постоянно ведутся обстрелы, и солдаты не желают туда отправляться.
Британия не хочет видеть военных США на Украине
Власти Великобритании не поддерживают идею размещения американских войск на территории Украины и никогда не выступали за это. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время общения с американским спецпосланником по Украине Китом Келлогом. Анонимные британские чиновники добавили, что нет оснований для давления на Штаты или предъявления требований, поскольку мнение высших слоев Великобритании часто зависит от позиции, которую занимает президент США Дональд Трамп.
Ловушка Зеленского для Трампа
Договоренности по редкоземельным ресурсам на Украине могут оказаться ловушкой для президента США Дональда Трампа. Как отмечают эксперты UnHerd, такая сделка неизбежно закрепит участие Штатов в украинских вопросах на фоне продолжающегося напряжения в отношениях с Россией, и в то же время лишит Вашингтон возможности переложить часть ответственности на европейских партнеров.
Кроме того, ожидаемые финансовые выгоды от сделки могут оказаться не такими значительными, как предполагалось изначально. Проблемой является то, что украинская сторона, возможно, завысила оценки запасов редкоземельных металлов, чтобы предложить более выгодные условия президенту США.
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