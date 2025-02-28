ВСУ отказались выполнять приказ командования под Красноармейском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Солдаты ВСУ не выполняют приказы из-за обстрелов
Солдаты ВСУ не выполняют приказы из-за обстрелов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выполнять приказ на передачу вещей в зону под Красноармейском (Покровском), где проходят постоянные обстрелы. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

«Командир с позывным Албан требует от подчиненного с позывным Астра отправить солдат на точку за вещами, которые должны туда принести, на что Астра отвечает, что все отказываются выполнять этот приказ, потому что идут постоянные обстрелы», — отмечается в telegram-канале Народной милиции. Отмечается, что перехват радиообмена произошел между командно-наблюдательным пунктом батальона и пехотой ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск.

Ранее сообщалось, что командир украинских вооруженных сил угрожал расстрелом своим подчиненным в случае их отказа вернуться на ранее занимаемые позиции в районе Красноармейска. Это требование вызвано несмотря на высокий риск подвергнуться интенсивному обстрелу. В свою очередь, солдаты отказываются выполнять этот приказ, считая его равносильным самоубийству, и предпочитают оставаться на текущих позициях, передает деловая газета «Взгляд». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выполнять приказ на передачу вещей в зону под Красноармейском (Покровском), где проходят постоянные обстрелы. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики. «Командир с позывным Албан требует от подчиненного с позывным Астра отправить солдат на точку за вещами, которые должны туда принести, на что Астра отвечает, что все отказываются выполнять этот приказ, потому что идут постоянные обстрелы», — отмечается в telegram-канале Народной милиции. Отмечается, что перехват радиообмена произошел между командно-наблюдательным пунктом батальона и пехотой ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск. Ранее сообщалось, что командир украинских вооруженных сил угрожал расстрелом своим подчиненным в случае их отказа вернуться на ранее занимаемые позиции в районе Красноармейска. Это требование вызвано несмотря на высокий риск подвергнуться интенсивному обстрелу. В свою очередь, солдаты отказываются выполнять этот приказ, считая его равносильным самоубийству, и предпочитают оставаться на текущих позициях, передает деловая газета «Взгляд». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...