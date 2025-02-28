Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выполнять приказ на передачу вещей в зону под Красноармейском (Покровском), где проходят постоянные обстрелы. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.
«Командир с позывным Албан требует от подчиненного с позывным Астра отправить солдат на точку за вещами, которые должны туда принести, на что Астра отвечает, что все отказываются выполнять этот приказ, потому что идут постоянные обстрелы», — отмечается в telegram-канале Народной милиции. Отмечается, что перехват радиообмена произошел между командно-наблюдательным пунктом батальона и пехотой ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск.
Ранее сообщалось, что командир украинских вооруженных сил угрожал расстрелом своим подчиненным в случае их отказа вернуться на ранее занимаемые позиции в районе Красноармейска. Это требование вызвано несмотря на высокий риск подвергнуться интенсивному обстрелу. В свою очередь, солдаты отказываются выполнять этот приказ, считая его равносильным самоубийству, и предпочитают оставаться на текущих позициях, передает деловая газета «Взгляд».
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