На Южно-Донецком участке фронта российские войска подошли почти вплотную к границам Днепропетровской области, но ВСУ продолжают сопротивляться, несмотря на проблемы со снабжением и ротацией. Об этом URA.RU сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.
«На Южно-Донецком участке наши боевые порядки приблизились к границам Днепропетровской области. Местами до нее остается километр, полтора. Это небольшое расстояние, но, надо сказать, противник тоже при том, что у него купируются ротации, <...> зубами держатся за землю», — заявил Гагин.
Киев не смог бы продолжать боевые действия на таком уровне без поддержки Запада, отмечает эксперт. Поставки вооружения, финансовые вливания и логистическая помощь со стороны США и их союзников играют ключевую роль в сохранении обороноспособности ВСУ, несмотря на проблемы с ротацией войск и снабжением. Он также напомнил, что задачи специальной военной операции, такие как денацификация и демилитаризация Украины, пока остаются невыполненными.
Ранее поступала информация о том, что подразделения ВС РФ достигли западных границ Донецкой Народной Республики. Российские войска приступили к демонтажу антитанковых заграждений, известных как «зубы дракона», установленных украинскими военными. Эти меры предпринимаются в преддверии планируемого наступления на Днепропетровскую область.
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