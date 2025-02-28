Politico: Британия не хочет, чтобы США отправляли своих военных на Украину

Великобритания не хочет и никогда не хотела, чтобы США отправляли войска на Украину. Об этом заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми в беседе со спецпосланником Штатов по Украине Китом Келлогом, его слова передают американские СМИ.
«Он [Лэмми] и его помощники установили, что „красной линией“ для США является размещение американских войск на территории Украины, поэтому Великобритания предприняла согласованные усилия, чтобы подчеркнуть, что это не то, чего она хотела», — пишет американское издание Politico со ссылкой на неназванных британских чиновников. Те отметили, что Великобритании нет смысла давить на Штаты или требовать чего-то от них, поскольку многие представители высших кругов этой страны «просыпаются и ждут, что скажет сегодня президент США Дональд Трамп».
Ранее стало известно, что власти Франции, Великобритании и Германии готовы направить на Украину миротворческий контингент для обеспечения прекращения огня. Об этом заявил французский министр финансов Эрик Ломбрар, подчеркнув, что странам потребуется поддержка США. Его слова передает RT.
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