В Перми построили каркас новой поликлиники противотуберкулезного диспансера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подрядчик начал строить стены
Подрядчик начал строить стены Фото:

В Перми на шоссе Космонавтов, 160 завершены работы по возведению каркаса здания поликлиники противотуберкулезного диспансера. Подрядчик начал строить наружные стены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

«В столице Прикамья готов каркас здания новой поликлиники фтизиопульмонологического центра. Также строители подготовили все внешние сети теплоснабжения и приступили к кладке наружных стен и перегородок здания», — сказано на сайте регионального правительства.

Уточняется, что новый корпус будет разноэтажный. Секции в нем спроектированы в три и четыре этажа. Здание сдадут «под ключ» со всей необходимой мебелью и оборудованием. Также в планах властей благоустроить прилегающую территорию. «Будут обустроены пешеходные дорожки и лавочки, подъезды к зданию, места для парковки и возможность для комфортного пребывания маломобильных пациентов», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Завершить строительство подрядчик должен в 2026 году. Здание площадью около шести тысяч квадратных метров сможет принимать до 300 человек в смену. Поликлиника рассчитана как на взрослых, так и на детей. Кроме больницы здесь сделают кафедру фтизиопульмонологии Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера.

Также на территории диспансера завершается капитальный ремонт хирургического корпуса. Затем власти планируют обновить детское и терапевтическое отделения. Когда ремонт завершат и построят поликлинику на территории диспансера жители региона смогут получить всю медицинскую помощь по направлению фтизиопульмонологии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на шоссе Космонавтов, 160 завершены работы по возведению каркаса здания поликлиники противотуберкулезного диспансера. Подрядчик начал строить наружные стены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. «В столице Прикамья готов каркас здания новой поликлиники фтизиопульмонологического центра. Также строители подготовили все внешние сети теплоснабжения и приступили к кладке наружных стен и перегородок здания», — сказано на сайте регионального правительства. Уточняется, что новый корпус будет разноэтажный. Секции в нем спроектированы в три и четыре этажа. Здание сдадут «под ключ» со всей необходимой мебелью и оборудованием. Также в планах властей благоустроить прилегающую территорию. «Будут обустроены пешеходные дорожки и лавочки, подъезды к зданию, места для парковки и возможность для комфортного пребывания маломобильных пациентов», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Завершить строительство подрядчик должен в 2026 году. Здание площадью около шести тысяч квадратных метров сможет принимать до 300 человек в смену. Поликлиника рассчитана как на взрослых, так и на детей. Кроме больницы здесь сделают кафедру фтизиопульмонологии Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера. Также на территории диспансера завершается капитальный ремонт хирургического корпуса. Затем власти планируют обновить детское и терапевтическое отделения. Когда ремонт завершат и построят поликлинику на территории диспансера жители региона смогут получить всю медицинскую помощь по направлению фтизиопульмонологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...