В Перми построили каркас новой поликлиники противотуберкулезного диспансера

В Перми на шоссе Космонавтов, 160 завершены работы по возведению каркаса здания поликлиники противотуберкулезного диспансера. Подрядчик начал строить наружные стены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.
«В столице Прикамья готов каркас здания новой поликлиники фтизиопульмонологического центра. Также строители подготовили все внешние сети теплоснабжения и приступили к кладке наружных стен и перегородок здания», — сказано на сайте регионального правительства.
Уточняется, что новый корпус будет разноэтажный. Секции в нем спроектированы в три и четыре этажа. Здание сдадут «под ключ» со всей необходимой мебелью и оборудованием. Также в планах властей благоустроить прилегающую территорию. «Будут обустроены пешеходные дорожки и лавочки, подъезды к зданию, места для парковки и возможность для комфортного пребывания маломобильных пациентов», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Завершить строительство подрядчик должен в 2026 году. Здание площадью около шести тысяч квадратных метров сможет принимать до 300 человек в смену. Поликлиника рассчитана как на взрослых, так и на детей. Кроме больницы здесь сделают кафедру фтизиопульмонологии Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера.
Также на территории диспансера завершается капитальный ремонт хирургического корпуса. Затем власти планируют обновить детское и терапевтическое отделения. Когда ремонт завершат и построят поликлинику на территории диспансера жители региона смогут получить всю медицинскую помощь по направлению фтизиопульмонологии.
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