В Перми закрыли уголовное дело экс-директора порта «Пермь» о хищении миллиарда

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Следствие полагало, что Марек Кинцл злоупотребил своими полномочиями
Следствие полагало, что Марек Кинцл злоупотребил своими полномочиями Фото:

В Перми прекращено уголовное дело в отношении экс-директора ОАО «Порт Пермь». Марека Кинцла обвиняли в присвоении активов пермского порта на сумму один млрд рублей.

«Суд принял решение о закрытии уголовного дела. Хищение было совершено в период с 2009 по 2012 годы», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Расследование правоохранители начали в 2016 году. Следствие полагало, что Марек Кинцл злоупотребил своими полномочиями. Совместно с жителем Великобритании Чарльзом Батлером он придумал схему незаконного перевода земельных участков из ОАО «Порт Пермь» в ООО с аналогичным названием. Затем имущество продали подконтрольным Батлеру компаниям по заниженной цене.

Сначала Марек Кинцл вину в содеянном признал и даже начал сотрудничать со следствием. Но срок давности истек, к тому моменту, когда дело поступило в суд. И Кинцл изменил свои показания, заявив, что он отрицает факт хищения. По итогу, суд закрыл дело по нереабилитирующим основаниям.

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В Перми прекращено уголовное дело в отношении экс-директора ОАО «Порт Пермь». Марека Кинцла обвиняли в присвоении активов пермского порта на сумму один млрд рублей. «Суд принял решение о закрытии уголовного дела. Хищение было совершено в период с 2009 по 2012 годы», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Расследование правоохранители начали в 2016 году. Следствие полагало, что Марек Кинцл злоупотребил своими полномочиями. Совместно с жителем Великобритании Чарльзом Батлером он придумал схему незаконного перевода земельных участков из ОАО «Порт Пермь» в ООО с аналогичным названием. Затем имущество продали подконтрольным Батлеру компаниям по заниженной цене. Сначала Марек Кинцл вину в содеянном признал и даже начал сотрудничать со следствием. Но срок давности истек, к тому моменту, когда дело поступило в суд. И Кинцл изменил свои показания, заявив, что он отрицает факт хищения. По итогу, суд закрыл дело по нереабилитирующим основаниям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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