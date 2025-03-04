В Перми закрыли уголовное дело экс-директора порта «Пермь» о хищении миллиарда

В Перми прекращено уголовное дело в отношении экс-директора ОАО «Порт Пермь». Марека Кинцла обвиняли в присвоении активов пермского порта на сумму один млрд рублей.
«Суд принял решение о закрытии уголовного дела. Хищение было совершено в период с 2009 по 2012 годы», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Расследование правоохранители начали в 2016 году. Следствие полагало, что Марек Кинцл злоупотребил своими полномочиями. Совместно с жителем Великобритании Чарльзом Батлером он придумал схему незаконного перевода земельных участков из ОАО «Порт Пермь» в ООО с аналогичным названием. Затем имущество продали подконтрольным Батлеру компаниям по заниженной цене.
Сначала Марек Кинцл вину в содеянном признал и даже начал сотрудничать со следствием. Но срок давности истек, к тому моменту, когда дело поступило в суд. И Кинцл изменил свои показания, заявив, что он отрицает факт хищения. По итогу, суд закрыл дело по нереабилитирующим основаниям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!