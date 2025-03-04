На Екатеринбург надвигается снегопад

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Снег будет идти несколько дней Фото:

В Екатеринбурге 5—9 марта ожидается небольшой снег непродолжительными периодами. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра.

«Количество осадков в сумме составит 2-3 миллиметра», — следует из поста в telegram-канале центра. Помимо снега, жителей предупреждают об изморози и гололедице на дорогах.

Дневная температура воздуха на этой неделе будет варьироваться от -1 до -8 градусов, а ночная — от -7 до -17 градусов. Самым холодным днем станет 9 марта.

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В Екатеринбурге 5—9 марта ожидается небольшой снег непродолжительными периодами. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра. «Количество осадков в сумме составит 2-3 миллиметра», — следует из поста в telegram-канале центра. Помимо снега, жителей предупреждают об изморози и гололедице на дорогах. Дневная температура воздуха на этой неделе будет варьироваться от -1 до -8 градусов, а ночная — от -7 до -17 градусов. Самым холодным днем станет 9 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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