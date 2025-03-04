На Екатеринбург надвигается снегопад

Снег будет идти несколько дней
В Екатеринбурге 5—9 марта ожидается небольшой снег непродолжительными периодами. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра.
«Количество осадков в сумме составит 2-3 миллиметра», — следует из поста в telegram-канале центра. Помимо снега, жителей предупреждают об изморози и гололедице на дорогах.
Дневная температура воздуха на этой неделе будет варьироваться от -1 до -8 градусов, а ночная — от -7 до -17 градусов. Самым холодным днем станет 9 марта.
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