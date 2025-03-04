Власти Ирана не готовы унижаться подобно Украине

Политика США, направленная на осуществление «максимального давления», создала сложности для Ирана, однако иранцы не желают переживать унижение, подобное тому, которое испытала Украина в процессе переговоров с Вашингтоном 1 марта. Об этом сообщила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
«Переговоры — это акт доброй воли, их нельзя навязать. „Максимальное давление“ уже было опробовано на нас. Да, оно доставило нам неприятности, но мы не готовы стать свидетелями такого же унижения, как украинский народ в отношении своего президента», — заявила Мохаджерани. Ее слова передает агентство ISNA.
Эти слова Фатеме Мохаджерани прозвучали на фоне инцидента в Белом доме, где президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес украинского коллеги Владимира Зеленского. Так, американский президент настаивал на прекращении огня в украинском конфликте и прекращении критики в адрес России, а вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского «неблагодарным агитатором за демократов».
В результате украинскую делегацию выдворили из Белого дома, и договор о добычи редкоземельных металлов так и не был подписан. Позже председатель Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что украинский лидер должен «прийти в себя», в противном случае на посту президента Украины должен появиться «кто-то другой», передает «Национальная служба новостей». На этом фоне Тегеран выразил нежелание вести переговоры с Вашингтоном при условии неуважительного отношения, пишет ISNA.
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