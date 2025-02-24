В Перми завоют сирены

Жителей Перми предупредили об очередной проверке готовности систем оповещения. В среду, 5 марта, во временной промежуток с 10:40 до 10:43 в городе прозвучат сирены.
«Просим жителей города, услышав звук сирен и речевое оповещение, соблюдать спокойствие, включить теле-радиоприемники и прослушать информацию. Текстовое сообщение», — предупреждают в Пермской дирекции дорожного движения.
В дирекции добавляют, что прозвучит следующий текст: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие». Отмечается, что проверка системы оповещения плановая и носит учебный характер.
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