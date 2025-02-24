24 февраля 2025

В Перми завоют сирены

В Перми пройдет проверка системы оповещения населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка системы оповещения плановая и носит учебный характер
Проверка системы оповещения плановая и носит учебный характер Фото:

Жителей Перми предупредили об очередной проверке готовности систем оповещения. В среду, 5 марта, во временной промежуток с 10:40 до 10:43 в городе прозвучат сирены.  

«Просим жителей города, услышав звук сирен и речевое оповещение, соблюдать спокойствие, включить теле-радиоприемники и прослушать информацию. Текстовое сообщение», — предупреждают в Пермской дирекции дорожного движения.

В дирекции добавляют, что прозвучит следующий текст: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие». Отмечается, что проверка системы оповещения плановая и носит учебный характер.

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Жителей Перми предупредили об очередной проверке готовности систем оповещения. В среду, 5 марта, во временной промежуток с 10:40 до 10:43 в городе прозвучат сирены.   «Просим жителей города, услышав звук сирен и речевое оповещение, соблюдать спокойствие, включить теле-радиоприемники и прослушать информацию. Текстовое сообщение», — предупреждают в Пермской дирекции дорожного движения. В дирекции добавляют, что прозвучит следующий текст: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие». Отмечается, что проверка системы оповещения плановая и носит учебный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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