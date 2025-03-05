Челябинские дети в выходные встретятся с Барби и побывают в Зазеркалье. Афиша

06 марта 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Для детей проведут вечеринку с героями из «Алисы в Зазеркалье» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске в выходные, 8 и 9 марта, для детей проведут вечеринки, посвященные Женскому дню, спектакли, а также встречи с известными героями — Барби, Кеном, Уэнсдей и Алисой из Зазеркалья. В городском киноцентре бесплатно покажут историю о спасении кота. О том, где можно провести праздничные дни с детьми — в материале URA.RU. Детские спектакли Кукольно-теневой спектакль представят в театре «Скарабей» 9 марта. Юным зрителям покажут постановку по мотивам сказки «Аленький цветочек». Стоимость билета — 300 рублей. (6+) Театр кукол 8 и 9 марта представят нестандартную сказку «Колобок». Зрители не увидят привычных героев, в этой постановке роли сказочных персонажей исполняют обычные предметы, которые с помощью фантазии оживут прямо на сцене. В спектакле будет задействован формат игры. Билет можно приобрести за 600 рублей. (0+) Бесплатное кино Детям покажут фильм про кота во время потопа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мультфильм «Поток» о глобальном наводнении и выживании кота покажут 8 марта в киноцентре Оболенского. Сеанс назначен на 16:00, посещение бесплатное. В парке поздравят девочек, девушек и женщин В парке «Металлург» имени Тищенко 8 марта проведут праздничную программу в честь Международного женского дня. Вход свободный, старт мероприятия — в 14:00. (0+) Покушать, поиграть…. Аниматоры устроят путешествие в мир игр и сказок Фото: Размик Закарян © URA.RU Ресторан «Белочка» приглашает семьи на интерактивные вечера, где для детей организуют встречи с любимыми героями. Программа от персонажей игры «Бравл старс» пройдет 8 марта в 18:00. Встреча с героиней «Сказочного патруля» состоится 9 марта в 15:00. Для посетителей заведения участие бесплатное. (6+) Благотворительный фестиваль «Лампочка» Акция пройдет в кинотеатре имени Пушкина 9 марта. На площадке с 12:00 начет работать ярмарка товаров ручной работы «Красный чемодан». Далее — спектакль «Чемоданчик из детства» и ридинг, на котором обсудят эссе Линды Нохлин «Почему не было великих художниц?». Также будет проведена лекция об экранизациях. Вечер завершится кинопоказом «Форрест Гамп». Стоимость посещения мероприятий — от 250 до 300 рублей. Что придумали для детей в торговых комплексах города В ТРК «Елки» 8 марта проведут «Девчачью вечеринку». Юных леди встретят куклы Барби и Уэнсдэй. Они же проведут интерактивы и конкурсы. Кроме того, для гостей будет организована зона аквагрима, а на площадке будет работать фотограф. Участие бесплатное, начало — в 12:00. (6+) В Челябинске две вечеринки посвятят Барби Фото: Илья Московец © URA.RU В Женский день, 8 марта, торговый центр «КС» устроит большой семейный праздник «Путешествие в Барбиленд». Посетителей мероприятия будут ждать развлечения и конкурсы от Барби и Кена, а также угощения в виде «жареного» мороженого и бесплатный бьюти-бар. Время — с 16:00 до 17:30. Вход свободный. (0+) Детские центры устроят тематические вечеринки (0+) Парк «Максиленд» 8 марта обещает провести праздник в «Зазеркалье» с конкурсами и мастер-классом по изготовлению свечей. Детей будут сопровождать сказочные герои Алиса и Шляпник. Начало в 14:00, стоимость билета — 1,1 тысячи рублей. В «Всюду Чудо Парк» 8 марта пройдет «Бал принцесс», на котором устроят танцы, игры и моделирование цветов из воздушных шаров. Начало праздника — 16:00. Цена прохода — от 890 рублей. Героем одного из мероприятий станет медведь Фото: Илья Московец © URA.RU Детская интерактивная дискотека с большим мишкой состоится 8 марта в «Джунгли сити» в 13:00. Билет на вечеринку обойдется в 1650 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в выходные, 8 и 9 марта, для детей проведут вечеринки, посвященные Женскому дню, спектакли, а также встречи с известными героями — Барби, Кеном, Уэнсдей и Алисой из Зазеркалья. В городском киноцентре бесплатно покажут историю о спасении кота. О том, где можно провести праздничные дни с детьми — в материале URA.RU. Кукольно-теневой спектакль представят в театре «Скарабей» 9 марта. Юным зрителям покажут постановку по мотивам сказки «Аленький цветочек». Стоимость билета — 300 рублей. (6+) Театр кукол 8 и 9 марта представят нестандартную сказку «Колобок». Зрители не увидят привычных героев, в этой постановке роли сказочных персонажей исполняют обычные предметы, которые с помощью фантазии оживут прямо на сцене. В спектакле будет задействован формат игры. Билет можно приобрести за 600 рублей. (0+) Мультфильм «Поток» о глобальном наводнении и выживании кота покажут 8 марта в киноцентре Оболенского. Сеанс назначен на 16:00, посещение бесплатное. В парке «Металлург» имени Тищенко 8 марта проведут праздничную программу в честь Международного женского дня. Вход свободный, старт мероприятия — в 14:00. (0+) Ресторан «Белочка» приглашает семьи на интерактивные вечера, где для детей организуют встречи с любимыми героями. Программа от персонажей игры «Бравл старс» пройдет 8 марта в 18:00. Встреча с героиней «Сказочного патруля» состоится 9 марта в 15:00. Для посетителей заведения участие бесплатное. (6+) Акция пройдет в кинотеатре имени Пушкина 9 марта. На площадке с 12:00 начет работать ярмарка товаров ручной работы «Красный чемодан». Далее — спектакль «Чемоданчик из детства» и ридинг, на котором обсудят эссе Линды Нохлин «Почему не было великих художниц?». Также будет проведена лекция об экранизациях. Вечер завершится кинопоказом «Форрест Гамп». Стоимость посещения мероприятий — от 250 до 300 рублей. В ТРК «Елки» 8 марта проведут «Девчачью вечеринку». Юных леди встретят куклы Барби и Уэнсдэй. Они же проведут интерактивы и конкурсы. Кроме того, для гостей будет организована зона аквагрима, а на площадке будет работать фотограф. Участие бесплатное, начало — в 12:00. (6+) В Женский день, 8 марта, торговый центр «КС» устроит большой семейный праздник «Путешествие в Барбиленд». Посетителей мероприятия будут ждать развлечения и конкурсы от Барби и Кена, а также угощения в виде «жареного» мороженого и бесплатный бьюти-бар. Время — с 16:00 до 17:30. Вход свободный. (0+) Парк «Максиленд» 8 марта обещает провести праздник в «Зазеркалье» с конкурсами и мастер-классом по изготовлению свечей. Детей будут сопровождать сказочные герои Алиса и Шляпник. Начало в 14:00, стоимость билета — 1,1 тысячи рублей. В «Всюду Чудо Парк» 8 марта пройдет «Бал принцесс», на котором устроят танцы, игры и моделирование цветов из воздушных шаров. Начало праздника — 16:00. Цена прохода — от 890 рублей. Детская интерактивная дискотека с большим мишкой состоится 8 марта в «Джунгли сити» в 13:00. Билет на вечеринку обойдется в 1650 рублей.