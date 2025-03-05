В Челябинске в выходные, 8 и 9 марта, для детей проведут вечеринки, посвященные Женскому дню, спектакли, а также встречи с известными героями — Барби, Кеном, Уэнсдей и Алисой из Зазеркалья. В городском киноцентре бесплатно покажут историю о спасении кота. О том, где можно провести праздничные дни с детьми — в материале URA.RU.
Детские спектакли
Кукольно-теневой спектакль представят в театре «Скарабей» 9 марта. Юным зрителям покажут постановку по мотивам сказки «Аленький цветочек». Стоимость билета — 300 рублей. (6+)
Театр кукол 8 и 9 марта представят нестандартную сказку «Колобок». Зрители не увидят привычных героев, в этой постановке роли сказочных персонажей исполняют обычные предметы, которые с помощью фантазии оживут прямо на сцене. В спектакле будет задействован формат игры. Билет можно приобрести за 600 рублей. (0+)
Бесплатное кино
Мультфильм «Поток» о глобальном наводнении и выживании кота покажут 8 марта в киноцентре Оболенского. Сеанс назначен на 16:00, посещение бесплатное.
В парке поздравят девочек, девушек и женщин
В парке «Металлург» имени Тищенко 8 марта проведут праздничную программу в честь Международного женского дня. Вход свободный, старт мероприятия — в 14:00. (0+)
Покушать, поиграть….
Ресторан «Белочка» приглашает семьи на интерактивные вечера, где для детей организуют встречи с любимыми героями. Программа от персонажей игры «Бравл старс» пройдет 8 марта в 18:00. Встреча с героиней «Сказочного патруля» состоится 9 марта в 15:00. Для посетителей заведения участие бесплатное. (6+)
Благотворительный фестиваль «Лампочка»
Акция пройдет в кинотеатре имени Пушкина 9 марта. На площадке с 12:00 начет работать ярмарка товаров ручной работы «Красный чемодан». Далее — спектакль «Чемоданчик из детства» и ридинг, на котором обсудят эссе Линды Нохлин «Почему не было великих художниц?». Также будет проведена лекция об экранизациях. Вечер завершится кинопоказом «Форрест Гамп». Стоимость посещения мероприятий — от 250 до 300 рублей.
Что придумали для детей в торговых комплексах города
В ТРК «Елки» 8 марта проведут «Девчачью вечеринку». Юных леди встретят куклы Барби и Уэнсдэй. Они же проведут интерактивы и конкурсы. Кроме того, для гостей будет организована зона аквагрима, а на площадке будет работать фотограф. Участие бесплатное, начало — в 12:00. (6+)
В Женский день, 8 марта, торговый центр «КС» устроит большой семейный праздник «Путешествие в Барбиленд». Посетителей мероприятия будут ждать развлечения и конкурсы от Барби и Кена, а также угощения в виде «жареного» мороженого и бесплатный бьюти-бар. Время — с 16:00 до 17:30. Вход свободный. (0+)
Детские центры устроят тематические вечеринки (0+)
Парк «Максиленд» 8 марта обещает провести праздник в «Зазеркалье» с конкурсами и мастер-классом по изготовлению свечей. Детей будут сопровождать сказочные герои Алиса и Шляпник. Начало в 14:00, стоимость билета — 1,1 тысячи рублей.
В «Всюду Чудо Парк» 8 марта пройдет «Бал принцесс», на котором устроят танцы, игры и моделирование цветов из воздушных шаров. Начало праздника — 16:00. Цена прохода — от 890 рублей.
Детская интерактивная дискотека с большим мишкой состоится 8 марта в «Джунгли сити» в 13:00. Билет на вечеринку обойдется в 1650 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!