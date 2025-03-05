05 марта 2025

Установлен антирекорд по количеству снега в Екатеринбурге

В Екатеринбурге зафиксировали минимальную высоту снежного покрова за 15 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Зима 2025 года побила антирекорд 13-летней давности
Зима 2025 года побила антирекорд 13-летней давности Фото:

В Екатеринбурге зафиксировали минимальную высоту снежного покрова за последние 15 лет. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге»

Максимальная высота снежного покрова в 2025 году была 29 января. В этот день выпало 31 сантиметр осадков. Предыдущий минимум был зафиксирован 13 лет назад — в 2012 году выпало всего 35 сантиметров снега 28 марта. Больше всего осадков выпало в 2010 году 18 февраля — максимальная высота была 64 сантиметра, следует из опубликованных в  telegram-канале материалов.

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В Екатеринбурге зафиксировали минимальную высоту снежного покрова за последние 15 лет. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» Максимальная высота снежного покрова в 2025 году была 29 января. В этот день выпало 31 сантиметр осадков. Предыдущий минимум был зафиксирован 13 лет назад — в 2012 году выпало всего 35 сантиметров снега 28 марта. Больше всего осадков выпало в 2010 году 18 февраля — максимальная высота была 64 сантиметра, следует из опубликованных в  telegram-канале материалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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