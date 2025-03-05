Установлен антирекорд по количеству снега в Екатеринбурге

В Екатеринбурге зафиксировали минимальную высоту снежного покрова за последние 15 лет. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге»
Максимальная высота снежного покрова в 2025 году была 29 января. В этот день выпало 31 сантиметр осадков. Предыдущий минимум был зафиксирован 13 лет назад — в 2012 году выпало всего 35 сантиметров снега 28 марта. Больше всего осадков выпало в 2010 году 18 февраля — максимальная высота была 64 сантиметра, следует из опубликованных в telegram-канале материалов.
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