В Пермском крае упавший с крыши дома лед травмировал ребенка

В городе Березники (Пермский край) ребенок получил травмы в результате схода наледи с крыши дома. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
«Предварительно установлено, что в дневное время 8 марта 2025 года с крыши одного из многоквартирных домов в Березниках произошел сход снежной наледи, в результате которого малолетний получил ссадину и ушиб мягких тканей лица. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь», — сказано в telegram-канале ведомства.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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