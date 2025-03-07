07 марта 2025

В Пермском крае упавший с крыши дома лед травмировал ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок получил ссадину и ушиб мягких тканей лица
Ребенок получил ссадину и ушиб мягких тканей лица Фото:

В городе Березники (Пермский край) ребенок получил травмы в результате схода наледи с крыши дома. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«Предварительно установлено, что в дневное время 8 марта 2025 года с крыши одного из многоквартирных домов в Березниках произошел сход снежной наледи, в результате которого малолетний получил ссадину и ушиб мягких тканей лица. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь», — сказано в telegram-канале ведомства.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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В городе Березники (Пермский край) ребенок получил травмы в результате схода наледи с крыши дома. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «Предварительно установлено, что в дневное время 8 марта 2025 года с крыши одного из многоквартирных домов в Березниках произошел сход снежной наледи, в результате которого малолетний получил ссадину и ушиб мягких тканей лица. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь», — сказано в telegram-канале ведомства. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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