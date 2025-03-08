В Пермском крае на следующей неделе ожидаются всплески геомагнитной активности, а со среды — сильная магнитная буря. Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Колебания магнитного поля могут оказать влияние на самочувствие людей, чувствительных к изменениям геомагнитной обстановки.
«Вечером в воскресенье, 9 марта, ожидается ощутимая магнитная буря, которая может оказывать воздействия на людей. Метеочувствительные люди могут ощутить недомогание. В этот период лучше позаботиться о своем самочувствии», — передают эксперты.
Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 10 марта. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость.
Вечером во вторник, 11 марта, метеозависимые люди почувствуют колебания геомагнитной активности. Уровень возбужденности магнитосферы Земли прогнозируется до пяти баллов по Кр-индексу.
Вплоть до пятницы, 14 марта, ожидаются геомагнитные возмущения. Активность в эти дни будет находиться на уровне пяти баллов.
Устойчивое улучшение обстановки прогнозируется только после 15 марта. Специалисты рекомендуют жителям Перми следить за своим самочувствием, чтобы снизить влияние космической погоды. Рекомендуется избегать стресса, высыпаться и свести физические нагрузки к минимуму.
Причиной всплеска геомагнитной активности станут недавние вспышки на Солнце. 7 марта было зафиксировано пять вспышек класса C и выше.
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