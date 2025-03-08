Бастрыкин потребовал доклад о травмированном в Березниках ребенке

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о ходе проверки по факту получения травм ребенком из-за схода наледи в Березниках (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«С крыши одного из многоквартирных домов в Березниках произошел сход снежной наледи, в результате которого малолетний ребенок получил ссадину и ушиб мягких тканей лица. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь, он отпущен домой», — в telegram-канале СК. По информации ведомства, следователи СК проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Масса из снега и льда рухнула на ребенка 8 марта. Ребенок в это время находился у одного из подъездов многоквартирного дома. URA.RU уже писало, что происшествие заинтересовало специалистов СУ СКР по Пермскому краю. Мальчик получил ссадину и ушиб мягких тканей лица. Обстоятельства причинения вреда ребенку проверяет прокуратура.
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